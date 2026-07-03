У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії, — ДТЕК

3 липня з 14:00 у Києві та Київській області було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Відповідну заяву зробили в ДТЕК, не наводячи подробиць.

Як повідомляє "РБК-Україна", аварійні відключення також почалися в Чернігівській області, а раніше їх почали застосовувати в Одеській області.

Графік відключення електроенергії в столичному регіоні Фото: YASNO

У "Укренерго" прояснили ситуацію з відключеннями.

"Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки — у кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень поки що не діють. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться в заяві.

У "Енергоатомі" повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях сьогодні, 3 липня, тимчасово залишається без електропостачання.

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Найскладніша ситуація склалася в Донецькій області. Тут через пошкодження об’єктів енергетики внаслідок бойових дій та обстрілів з боку ворога без електропостачання залишилася найбільша кількість споживачів.

При цьому в компанії на сьогодні жодних обмежень не прогнозували.

Нагадаємо, напередодні масований удар з боку РФ призвів до відключень електроенергії в кількох областях.

Також повідомлялося, що в уряді розповіли, як планують скоротити відключення електроенергії.