В Киеве и области ввели экстренные отключения света, — ДТЭК

3 июля с 14:00 в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии.

Соответствующее заявление сделали в ДТЭК, не уточняя подробностей.

Как пишет "РБК-Украина", аварийные отключения также начались в Черниговской области, а ранее их начали применять в Одесской области.

График отключения света в столичном регионе Фото: YASNO

В "Укрэнерго" прояснили ситуацию с отключениями.

"Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары – в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" сообщили, что в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения сегодня, 3 июля.

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Самая сложная ситуация в Донецкой области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей.

При этом в компании на сегодня ограничений на сегодня не прогнозировали.

Напомним, накануне массированный удар РФ привел к отключениям света в нескольких областях.

Также сообщалось, что в правительстве рассказали, как планируют сократить отключения света.