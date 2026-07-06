Перехід України на євро: коли гривню можуть замінити новою валютою

Практична дискусія про перехід України з гривні на євро може розпочатися не раніше ніж через 3–4 роки після завершення війни або припинення її гарячої фази. Навіть вступ країни до ЄС не означатиме автоматичної заміни національної валюти.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "ГЛОБУС БАНКУ" Сергій Мамедов у подкасті на YouTube-каналі Finance.ua.

За його словами, перед переходом на євро Україна має адаптувати банківське регулювання до норм ЄС, стабілізувати економіку, контролювати інфляцію, зміцнити фінансову стійкість, забезпечити валютну стабільність і завершити війну.

“Спочатку Україні потрібно не просто заявити про бажання рухатися до євро, а фактично навчитися працювати за європейськими правилами. Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро”, — сказав Сергій Мамедов.

Він також пояснив, що після можливого вступу до ЄС Україна повинна щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II. У цей період перевірятиметься здатність гривні залишатися стабільною щодо євро.

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За словами банкіра, роль євро у фінансовій системі України поступово зростатиме в міру євроінтеграції. Він також наголосив на важливості приєднання України до SEPA (єдиної зони платежів у євро), що має зробити перекази в євро швидшими для громадян і спростити розрахунки українського бізнесу з європейськими партнерами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіянам, які брали участь у війні проти України, можуть заборонити в'їзд до країн Європейського Союзу. Цю ініціативу вже підтримало Міністерство закордонних справ України.

Також із 10 квітня для українців почали діяти нові правила в'їзду до ЄС.