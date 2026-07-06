Переход Украины на евро: когда гривну могут заменить новой валютой

Практическое обсуждение перехода Украины с гривны на евро может начаться не раньше, чем через 3–4 года после окончания войны или прекращения её горячей фазы. Даже вступление страны в ЕС не будет означать автоматическую замену национальной валюты.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "ГЛОБУС БАНКА" Сергей Мамедов в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

По его словам, перед переходом на евро Украина должна привести банковское регулирование в соответствие с нормами ЕС, стабилизировать экономику, сдерживать инфляцию, укрепить финансовую устойчивость, обеспечить валютную стабильность и положить конец войне.

"Сначала Украине нужно не просто заявить о желании двигаться к евро, а фактически научиться работать по европейским правилам. Сегодня мы пока не говорим о скорой замене гривны на евро", — сказал Сергей Мамедов.

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Он также пояснил, что после возможного вступления в ЕС Украина должна как минимум два года находиться в специальном валютном механизме ERM II. В этот период будет проверяться способность гривны сохранять стабильность по отношению к евро.

По словам банкира, роль евро в финансовой системе Украины будет постепенно расти по мере евроинтеграции. Он также подчеркнул важность присоединения Украины к SEPA (единой зоне платежей в евро), что должно ускорить переводы в евро для граждан и упростить расчеты украинского бизнеса с европейскими партнерами.

Напомним, ранее стало известно, что россиянам, участвовавшим в войне против Украины, могут запретить въезд в страны Европейского Союза. Эту инициативу уже поддержало Министерство иностранных дел Украины.

Кроме того, с 10 апреля для украинцев вступили в силу новые правила въезда в ЕС.