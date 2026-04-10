Украинцев с 10 апреля будут впускать в ЕС по новым правилам: что меняется

Евросоюз с 10 апреля меняет правила въезда — будет введена автоматизированная система регистрации въезда и выезда. Эта система будет касаться жителей стран из-за пределов ЕС.

Поэтому эти изменения коснутся украинцев. В "РБК-Украина" объяснили, как будет работать система Entry/Exit System или EES для жителей стран, не являющихся членами ЕС.

Что такое система EES

EES — это новая европейская система управления границами, которая позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, которые путешествуют на короткий срок в ЕС, регистрироваться каждый раз, когда они пересекают внешние границы 29 европейских стран.

Эти правила будут касаться граждан стран с визовым режимом, а также тех, кто пользуется правом безвизовых поездок.

Речь идет об иностранцах, которые планируют находиться в стране на краткосрочный срок -до 90 дней (в течение любого 180-дневного периода) и охватывают туристов и бизнес-путешественников (без вида на жительство).

В то же время эти правила не распространяются на:

граждан европейских стран, которые пользуются системой EES, а также Кипра и Ирландии;

граждан Андорры, Монако и Сан-Марино;

владельцев паспорта, выданного городом-государством Ватикан или Святым Престолом;

владельцев видов на жительство или долгосрочных виз;

граждан стран (не входящих в ЕС), которые имеют карту быта и являются непосредственными родственниками гражданина ЕС и тому подобное.

Что изменится для тех, кто пересекает границу

Отныне вместо внесения штампа в паспорт будет работать автоматизированная система фиксации въезда и выезда. Регистрация будет происходить автоматически для всех, кто въезжает или выезжает в страны ЕС, если они не имеют гражданства ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.

Как будет фиксироваться въезд

Система автоматически собирает данные о личности из документа, которые были предъявлены, дату и место каждого въезда и выезда, а также отпечатки пальцев и сканирование лица человека.

Затем эта информация будет вноситься в базу хранения, благодаря чему удастся отказаться от проставления печатей вручную.

При этом во время первого въезда путешественнику необходимо будет пройти полную регистрацию:

сканирование паспорта;

сканирование лица;

сканирование отпечатков пальцев.

Однако у детей до 12 лет отпечатки пальцев сканировать не будут.

Для чего нужна система EES

Система создана для того, чтобы эффективнее контролировать внешние границы и усилить внутреннюю безопасность.

Сейчас в пределах Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между странами. Планируется, что EES тоже позволит более эффективно выявлять тех, кто находится в Европе дольше, чем разрешено или использует поддельные документы.

Все персональные данные граждан будут храниться до трех лет, благодаря чему следующие поездки будут уже более быстрыми.

В то же время отказ от сдачи биометрии автоматически будет означать запрет на въезд в страны ЕС.

Еще в октябре 2025 года ЕС изменил правила пересечения границы для граждан третьих стран, включая украинцев. В то же время они заработали полноценно с 10 апреля 2026 года. Основные изменения заключаются во внедрении системы Entry/Exit System (EES).

