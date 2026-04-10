Українців з 10 квітня впускатимуть в ЄС за новими правилами: що змінюється

Євросоюз з 10 квітня змінює правила в'їзду — буде запроваджено автоматизовану систему реєстрації в'їзду та виїзду. Ця система стосуватиметься мешканців країн з-за меж ЄС.

Відтак ці зміни торкнуться українців. У "РБК-Україна" пояснили, як працюватиме система Entry/Exit System або EES для мешканців країн, що не є членами ЄС.

Що таке система EES

EES — це нова європейська система управління кордонами, яка дозволяє громадянам країн, що не входять до ЄС, які подорожують на короткий термін до ЄС, реєструватися щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони 29 європейських країн.

Ці правила стосуватимуться громадян країн із візовим режимом, а також тих, хто користується правом безвізових поїздок.

Йдеться про іноземців, які планують перебувати в країні на короткостроковий термін —до 90 днів (впродовж будь-якого 180-денного періоду) та охоплюють туристів і бізнес-мандрівників (без посвідки на проживання).

Водночас ці правила не поширюються на:

громадян європейських країн, які користуються системою EES, а також Кіпру та Ірландії;

громадян Андорри, Монако та Сан-Марино;

власників паспорта, виданого містом-державою Ватикан або Святим Престолом;

власників дозволів на проживання чи довгострокових віз;

громадян країн (що не входять до ЄС), які мають карту побуту та є безпосередніми родичами громадянина ЄС тощо.

Що зміниться для тих, хто перетинає кордон

Відтепер замість внесення штампу до паспорту працюватиме автоматизована система фіксації в'їзду та виїзду. Реєстрація відбуватиметься автоматично для всіх, хто в'їжджає чи виїжджає до країн ЄС, якщо вони не мають громадянства ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії.

Як фіксуватиметься в'їзд

Система автоматично збирає дані про особу з документу, що були пред'явлені, дату та місце кожного в'їзду та виїзду, а також відбитки пальців та сканування обличчя людини.

Потім ця інформація буде вноситися у базу зберігання, завдяки чому вдасться відмовитися від проставлення печаток вручну.

При цьому під час першого в'їзду мандрівникові необхідно буде пройти повну реєстрацію:

сканування паспорта;

сканування обличчя;

сканування відбитків пальців.

Однак у дітей до 12 років відбитки пальців не скануватимуть.

Для чого потрібна система EES

Система створена для того, щоб ефективніше контролювати зовнішні кордони та посилити внутрішню безпеку.

Наразі в межах Шенгенської зони відсутній прикордонний контроль між країнами. Планується, що EES теж дозволить більш ефективно виявляти тих, хто перебуває в Європі довше, ніж дозволено або використвоує підробні документи.

Усі персональні дані громадян зберігатимуться до трьох років, завдяки чому наступні поїздки будуть вже швидшими.

Водночас відмова від здачі біометрії автоматично означатиме заборону на в'їзд до країни ЄС.

Ще у жовтні 2025 року ЄС змінив правила перетину кордону для громадян третіх країн, включно з українцями. Водночас вони запрацювали повноцінно з 10 квітня 2026. Основні зміни полягають у впровадженні системи Entry/Exit System (EES).

Раніше повідомлялося, що глава Кремля Володимир Путін фактично став одним із ключових чинників масових міграційних хвиль до Європи, впливаючи на них через свою участь у війнах і підтримку авторитарних режимів. У Євросоюзі вважають, що саме його дії протягом останнього десятиліття суттєво сприяли формуванню найбільших потоків біженців на континент.