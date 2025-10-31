ЄС змінює правила перетину кордону: що варто знати українцям

Європейський Союз впроваджує нову систему контролю, яка змінює правила перетину кордону для українців та інших громадян третіх країн, що подорожують без віз. Ця система замінить традиційні штампи у паспортах на цифровий облік в'їздів та виїздів, а також фіксуватиме біометричні дані мандрівників.

Від 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі змінюються правила перетину кордону для громадян третіх країн, включно з українцями. Основні зміни полягають у впровадженні системи Entry/Exit System (EES). Фокус розбирався, на що варто звернути увагу.

Нові правила перетину кордону – що відомо

EES — це єдина європейська система для автоматичного реєстрування в’їзду та виїзду громадян країн, які не входять до ЄС або Шенгенської зони.

Варто зауважити, що нові правила не стосуватимуться громадян ЄС, резидентів країн Союзу або осіб з довгостроковими візами. Вони цілеспрямовано розроблені для тих, хто здійснює короткострокові поїздки.

Зміни стосуються й українців, які подорожують в ЄС в безвізовому режимі (до 90 днів за пів року).

Відео дня

Система EES поступово запрацює на всіх кордонах країн Євросоюзу до 2026 року.

Як відбуватиметься перетин кордону

Система EES замінить звичні штампи у паспортах мандрівників на цифрові записи та фіксацію біометричних даних на в’їзді та виїзді з країн Шенгенської зони.

Як зазначили на офіційному сайті EES, нова система збиратиме та зберігатиме:

дані, зазначені у біометричному документі, такому як закордонний паспорт (йдеться про повне ім’я, дату народження тощо);

дату та місце кожного в’їзду та виїзду;

зображення обличчя (фото) та відбитки пальців (йдеться про біометричні дані, які збиратиме система);

попередні випадки відмов у в’їзді.

Якщо мандрівник вперше перетинатиме кордон однієї із країн Шенгенської зони після впровадження нової системи, то йому потрібно буде пройти повну процедуру реєстрації:

співробітникам паспортного контролю потрібно буде сфотографують ваше обличчя;

відсканувати ваші відбитки пальців, відтак ця інформація буде записана в "цифровий файл".

Згодом, за кожного перетину кордону мандрівникам з України не доведеться щоразу проходити повну процедуру реєстрації — її потрібно буде оновити лише через три роки або за умови заміни паспорта, зазначили на сайті EES.

Варто враховувати, що відмова від надання біометрії може призвести до відмови у в’їзді. На перший час після запровадження системи фахівці радять закладати більше часу на прикордонний контроль.

Під час запровадження системи EES на пунктах пропуску через кордон планується встановлення спеціальних автоматів для самостійного проходження контролю. Ці термінали, зокрема, дозволятимуть відсканувати відбитки пальців, що дозволить скоротити час перетину кордону.

Що варто знати про нововведення українським біженцям

Українці зі статусом тимчасового захисту у ЄС не будуть включені до нової системи перевірок на кордоні.

Поки діє Директива про тимчасовий захист, ці особи не підпадають під 90-денне обмеження перебування у країнах ЄС, тому їхні поїздки не відстежуватимуться системою EES.

У яких країнах запровадять нововведення

Як повідомили на офіційному сайті EES, від 12 жовтня оновлені норми почнуть діяти в аеропортах і на кордонах таких країн ЄС:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Хорватія;

Чехія;

Данія;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Греція;

Угорщина;

Італія;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Іспанія;

Швеція;

а також низки інших держав, які належать до Шенгенської зони, хоч і не є членами Євросоюзу:

Ісландія;

Ліхтенштейн;

Норвегія;

Швейцарія.

Водночас нова система не працюватиме в Ірландії та на Кіпрі, хоча вони й входять до ЄС. На їхніх кордонах пасажири, що в’їжджають, як і раніше, отримуватимуть паспортні штампи.

Окрім того, оскільки Британія не входить ані до ЄС, ані до Шенгену, вона має свою власну візову політику. Однак її громадяни, які подорожують до Європи від 12 жовтня, також матимуть справу з вимогами EES.

Також усі попередні вимоги залишаються чинними. Перетинаючи кордон Шенгенської зони після 12 жовтня, мандрівників можуть попросити показати туристичну страховку, достатню суму коштів, підтвердження бронювання та обґрунтувати мету візиту.

Ліміт перебування в країнах Шенгенської зони для українців залишається 90 днів на 180-денний період, окрім випадків коли йдеться про навчання, постійну роботу чи посвідку на проживання.

Нагадаємо, демограф озвучив, скільки чоловіків виїхали з України після початку повномасштабної війни з Росією.