ЕС меняет правила пересечения границы: что стоит знать украинцам

Европейский Союз внедряет новую систему контроля, которая меняет правила пересечения границы для украинцев и других граждан третьих стран, путешествующих без виз. Эта система заменит традиционные штампы в паспортах на цифровой учет въездов и выездов, а также будет фиксировать биометрические данные путешественников.

С 12 октября 2025 года в Европейском Союзе меняются правила пересечения границы для граждан третьих стран, включая украинцев. Основные изменения заключаются во внедрении системы Entry/Exit System (EES). Фокус разбирался, на что стоит обратить внимание.

Новые правила пересечения границы — что известно

EES — это единственная европейская система для автоматического регистрирования въезда и выезда граждан стран, которые не входят в ЕС или Шенгенскую зону.

Стоит заметить, что новые правила не будут касаться граждан ЕС, резидентов стран Союза или лиц с долгосрочными визами. Они целенаправленно разработаны для тех, кто осуществляет краткосрочные поездки.

Изменения касаются и украинцев, которые путешествуют в ЕС в безвизовом режиме (до 90 дней за полгода).

Система EES постепенно заработает на всех границах стран Евросоюза до 2026 года.

Как будет происходить пересечение границы

Система EES заменит привычные штампы в паспортах путешественников на цифровые записи и фиксацию биометрических данных на въезде и выезде из стран Шенгенской зоны.

Как отметили на официальном сайте EES, новая система будет собирать и хранить:

данные, указанные в биометрическом документе, таком как загранпаспорт (речь идет о полном имени, дате рождения и т.д.);

дату и место каждого въезда и выезда;

изображение лица (фото) и отпечатки пальцев (речь идет о биометрических данных, которые будет собирать система);

предыдущие случаи отказов во въезде.

Если путешественник впервые будет пересекать границу одной из стран Шенгенской зоны после внедрения новой системы, то ему нужно будет пройти полную процедуру регистрации:

сотрудникам паспортного контроля нужно будет сфотографируют ваше лицо;

отсканировать ваши отпечатки пальцев, поэтому эта информация будет записана в "цифровой файл".

Впоследствии, при каждом пересечении границы путешественникам из Украины не придется каждый раз проходить полную процедуру регистрации — ее нужно будет обновить только через три года или при условии замены паспорта, отметили на сайте EES.

Стоит учитывать, что отказ от предоставления биометрии может привести к отказу во въезде. На первое время после введения системы специалисты советуют закладывать больше времени на пограничный контроль.

Во время внедрения системы EES на пунктах пропуска через границу планируется установка специальных автоматов для самостоятельного прохождения контроля. Эти терминалы, в частности, позволят отсканировать отпечатки пальцев, что позволит сократить время пересечения границы.

Что стоит знать о нововведениях украинским беженцам

Украинцы со статусом временной защиты в ЕС не будут включены в новую систему проверок на границе.

Пока действует Директива о временной защите, эти лица не подпадают под 90-дневное ограничение пребывания в странах ЕС, поэтому их поездки не будут отслеживаться системой EES.

В каких странах введут нововведения

Как сообщили на официальном сайте EES, с 12 октября обновленные нормы начнут действовать в аэропортах и на границах таких стран ЕС:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Хорватия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Венгрия;

Италия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Испания;

Швеция;

а также ряда других государств, которые относятся к Шенгенской зоне, хотя и не являются членами Евросоюза:

Исландия;

Лихтенштейн;

Норвегия;

Швейцария.

В то же время новая система не будет работать в Ирландии и на Кипре, хотя они и входят в ЕС. На их границах въезжающие пассажиры, как и раньше, будут получать паспортные штампы.

Кроме того, поскольку Великобритания не входит ни в ЕС, ни в Шенген, она имеет свою собственную визовую политику. Однако ее граждане, путешествующие в Европу с 12 октября, также будут иметь дело с требованиями EES.

Также все предыдущие требования остаются в силе. Пересекая границу Шенгенской зоны после 12 октября, путешественников могут попросить показать туристическую страховку, достаточную сумму средств, подтверждение бронирования и обосновать цель визита.

Лимит пребывания в странах Шенгенской зоны для украинцев остается 90 дней на 180-дневный период, кроме случаев, когда речь идет об обучении, постоянной работе или виде на жительство.

