"Путин — самый большой двигатель миграции в ЕС": как потоки беженцев связаны с политикой РФ, — FT

Глава Кремля Владимир Путин фактически стал одним из ключевых факторов массовых миграционных волн в Европу, влияя на них через свое участие в войнах и поддержку авторитарных режимов. В Евросоюзе считают, что именно его действия в течение последнего десятилетия существенно способствовали формированию крупнейших потоков беженцев на континент.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, действия Кремля в течение последнего десятилетия системно влияли на рост миграции в страны ЕС.

По словам Бруннера, в каждом крупном миграционном кризисном эпизоде прослеживается фактор России. В частности, он напомнил о поддержке Москвой сирийского президента Башара Асада во время гражданской войны, которая началась в 2011 году. Именно этот конфликт вызвал масштабный миграционный кризис 2015-2016 годов, когда более двух миллионов человек обратились за убежищем в странах Европы. Кроме того, после падения режима Асада в конце 2024 года Россия предоставила ему убежище.

Отдельно еврокомиссар отметил последствия полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которое стало причиной еще одной волны массового переселения. С тех пор около 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в государствах Европейского Союза.

"Владимир Путин поддерживал тамошний режим. Поэтому он на самом деле является самым большим двигателем миграции в Европу", — отметил еврокомиссар

Также Бруннер обратил внимание на ситуацию вокруг Ирана. Хотя Россия непосредственно не является инициатором нынешнего противостояния, она поддерживает тамошнюю власть, что, по оценке европейских чиновников, может иметь дополнительное влияние на миграционные процессы.

В отличие от подхода во время кризиса 2015 года, когда Германия под руководством Ангелы Меркель открыла двери для сирийских беженцев, сейчас страны ЕС настроены значительно сдержаннее. Они стремятся избежать повторения подобного сценария и уже обсуждают возможность более жестких мер на границах в случае резкого роста количества мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке.

По словам Бруннера, пока Евросоюз не фиксирует значительных потоков беженцев из Ирана, однако ситуация остается нестабильной и может быстро измениться. Именно поэтому страны-члены настаивают на подготовке механизмов оперативного реагирования.

В частности, Италия и Дания выступают за внедрение инструмента, который позволил бы временно ограничивать въезд в ЕС в случае чрезвычайных обстоятельств. Соответствующую инициативу поддержали премьер-министры Метте Фредериксен и Джорджа Мелони, и призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность создания так называемого "экстренного тормоза" для сдерживания неконтролируемых миграционных потоков.

В то же время такие подходы вызывают критику со стороны правозащитных организаций. Так, недавно Amnesty International осудила действия Польши по приостановлению рассмотрения заявлений на убежище на границе с Беларусью.

Несмотря на дискуссии, в Европейском Союзе отмечают, что сейчас блок значительно лучше подготовлен к потенциальным кризисам, чем десять лет назад. Речь идет о совершенствовании процедур предоставления убежища непосредственно на внешних границах, а также о внедрении современных систем биометрического контроля, которые позволяют эффективнее отслеживать въезд граждан третьих стран и оперативно реагировать на возможные вызовы безопасности.

"Мы осознаем миграционную составляющую... но также и составляющую безопасности, когда речь идет о террористических атаках, мы также должны быть готовы к этому", — сказал чиновник.

Напомним, что Германия рассматривает возможность изменения правового статуса украинцев, находящихся на ее территории, в частности перевод их на общие условия получения вида на жительство. Перед этим планируется введение переходного периода, который может начаться уже в марте 2027 года, однако его продолжительность и конкретные условия пока остаются неопределенными.

Также Фокус писал, что в Украине сложился серьезный демографический кризис. В частности, рождаемость практически упала до нуля, а война привела к потере или выезду около 10 миллионов человек. Эксперты предупреждают, что без поддержки семей и возвращения беженцев восстановить численность населения будет чрезвычайно сложно.