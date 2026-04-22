"Долгожданный шаг": ЕС запретит въезд россиянам, которые воевали против Украины
Россиянам, которые воевали против Украины, могут запретить въезд в Европейский Союз. Украинский МИД уже поддержал соответствующую инициативу.
Само предложение представят на заседании Европейского совета в июне, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас.
"В конце концов, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", — отметила Каллас.
Это заявление уже поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу", — подчеркнул глава украинского МИД.
По его словам, такой запрет является справедливым, ведь люди, которые воюют против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.
"Я призываю все государства-члены ЕС поддержать это чрезвычайно важное мероприятие", — подчеркнул Сибига.
Напомним, с 10 апреля украинцев впускают в ЕС по новым правилам.
