"Долгожданный шаг": ЕС запретит въезд россиянам, которые воевали против Украины

Россиянам, которые воевали против Украины, могут запретить въезд в Европейский Союз. Украинский МИД уже поддержал соответствующую инициативу.

Само предложение представят на заседании Европейского совета в июне, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас.

"В конце концов, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", — отметила Каллас.

Это заявление уже поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу", — подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, такой запрет является справедливым, ведь люди, которые воюют против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.

"Я призываю все государства-члены ЕС поддержать это чрезвычайно важное мероприятие", — подчеркнул Сибига.

