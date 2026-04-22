"Довгоочікуваний крок": ЄС заборонить в'їзд росіянам, які воювали проти України

Росіянам, які воювали проти України, можуть заборонити в’їзд до Європейського Союзу. Українське МЗС вже підтримало відповідну ініціативу.

Саму пропозицію представлять на засіданні Європейської ради в червні, заявила висока представниця ЄС Кая Каллас.

"Врешті-решт, до червневого засідання Європейської ради ми підготуємо пропозиції щодо обмеження в’їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу", — зазначила Каллас.

Цю заяву вже підтримав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це своєчасний і довгоочікуваний крок, який продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на участь у злочинній агресивній війні проти України, він одночасно підписує собі заборону на в’їзд до Європи", — підкреслив очільник українського МЗС.

Відео дня

За його словами, така заборона є справедливою, адже люди, які воюють проти європейських держав, не повинні мати можливості вільно подорожувати ЄС.

"Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей надзвичайно важливий захід", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, з 10 квітня українців впускають до ЄС за новими правилами.

Фокус також писав про те, що Польща заборонила в'їзд на військові об'єкти на китайських авто.