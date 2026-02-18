Польща заборонила в'їзд на військові об'єкти на китайських авто

Транспортним засобам китайського виробництва тепер закрито в'їзд на територію військових об'єктів у Польщі. Таким чином військові вирішили попередити можливе шпигунство з боку КНР.

Унаслідок аналізу ризиків, пов'язаних зі зростаючою інтеграцією цифрових систем в автомобілі та потенційною можливістю неконтрольованого збирання і використання даних цими системами, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі ухвалив рішення ввести заборону на в'їзд автомобілів, вироблених у Китайській Народній Республіці, на військові об'єкти, які охороняються, повідомляє Rzeczpospolita.

"Цей захід спрямований на посилення захисту військової інфраструктури та пом'якшення потенційних загроз безпеці", — заявив полковник Марек Петржак, прес-секретар Генерального штабу Збройних сил Польщі.

В'їзд на військові об'єкти може бути дозволений тільки в тому разі, якщо певні функції відключено та вжито інших заходів, передбачених правилами безпеки кожного об'єкта.

"Обмеження також поширюються на інші транспортні засоби, оснащені вбудованими або додатковими пристроями, що здатні записувати місце розташування, зображення або звук. Таким транспортним засобам буде дозволено перебувати на території військових об'єктів, що охороняються, за умови вимкнення певних функцій і вжиття відповідних превентивних заходів, як це зазначено в правилах безпеки об'єкта", — додав Петржак.

Командири, начальники та коменданти зобов'язані, наскільки це можливо, надавати альтернативні паркувальні місця для транспортних засобів, що підпадають під обмеження, за межами військових частин

Ці обмеження не поширюються на загальнодоступні військові об'єкти, такі як лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури або гарнізонні клуби. Офіційні транспортні засоби та військова техніка, що належать Збройним силам Польщі, також звільняються від обмежень. Обмеження також не застосовуватимуться під час рятувальних операцій або заходів, що проводяться державними та місцевими органами влади, службами, інспекціями та охороною в рамках їхніх статутних обов'язків.

За інформацією військових, вжиття заходів мають превентивний характер і відповідають практиці, що використовується членами НАТО та іншими союзниками для забезпечення високих стандартів захисту оборонної інфраструктури. Інші країни, включно з Великою Британією, також ввели обмеження на китайські автомобілі.

Чому побоювання Польщі небезпідставні

Ще в жовтні минулого року видання Bloomberg констатувало той факт, що Китай дедалі більше намагається втручатися у справи Європи. І хоча він робить це не так агресивно, як РФ, проте деякі моменти говорять про наміри КНР. Зокрема, китайські кораблі були задіяні в інцидентах із перерізанням кабелів у Балтійському морі, а китайські кібератаки почастішали і стали більш зухвалими та амбітними.

КНР також надає підтримку бідним країнам південно-східної Європи, вбиваючи клин у європейське співтовариство і намагаючись зробити його більш поступливим і слабким.

Китай відіграє вирішальну роль у підтримці Росії у війні з Україною і виступає тією силою, яка здатна керувати Кремлем щодо подальшого розвитку конфлікту.

Один лише телефонний дзвінок Пекіна російському диктатору Володимиру Путіну може зупинити війну в Україні. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Нагадаємо, 13 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Китай надасть Україні гуманітарну енергетичну допомогу.

У січні видання The Telegraph розповідало, як Китай допоміг Росії побудувати ракету "Ліщина".