Польша запретила въезд на военные объекты на китайских авто

Транспортным средствам китайского производства теперь закрыт въезд на территорию военных объектов в Польше. Таким образом военные решили упредить возможный шпионаж со стороны КНР.

В результате анализа рисков, связанных с растущей интеграцией цифровых систем в автомобили и потенциальной возможностью неконтролируемого сбора и использования данных этими системами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши принял решение ввести запрет на въезд автомобилей, произведенных в Китайской Народной Республике, на охраняемые военные объекты, сообщает Rzeczpospolita.

"Эта мера направлена ​​на усиление защиты военной инфраструктуры и смягчение потенциальных угроз безопасности", — заявил полковник Марек Петржак, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

Въезд на военные объекты может быть разрешен только в том случае, если определенные функции отключены и приняты другие меры, предусмотренные правилами безопасности каждого объекта.

"Ограничения также распространяются на другие транспортные средства, оснащенные встроенными или дополнительными устройствами, способными записывать местоположение, изображение или звук. Таким транспортным средствам будет разрешено находиться на территории охраняемых военных объектов при условии отключения определенных функций и принятия соответствующих превентивных мер, как это указано в правилах безопасности объекта", — добавил Петржак.

Командиры, начальники и коменданты обязаны, насколько это возможно, предоставлять альтернативные парковочные места для транспортных средств, подпадающих под ограничения, за пределами воинских частей

Эти ограничения не распространяются на общедоступные военные объекты, такие как больницы, клиники, библиотеки, прокуратуры или гарнизонные клубы. Официальные транспортные средства и военная техника, принадлежащие Вооруженным силам Польши, также освобождаются от ограничений. Ограничения также не будут применяться во время спасательных операций или мероприятий, проводимых государственными и местными органами власти, службами, инспекциями и охраной в рамках их уставных обязанностей

По информации военных, принятие меры носят превентивный характер и соответствуют практике, используемой членами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры. Другие страны, включая Великобританию, также ввели ограничения на китайские автомобили.

Почему опасения Польши небезосновательны

Еще в октябре прошлого года издание Bloomberg констатировало тот факт, что Китай все больше старается вмешаться в дела Европы. И хотя он делает это не так агрессивно, как РФ, однако некоторые моменты говорят о намерениях КНР. В частности, китайские корабли были задействованы в инцидентах с перерезанием кабелей в Балтийском море, а китайские кибератаки участились и стали более дерзкими и амбициозными.

КНР также оказывает поддержку бедным странам юго-восточной Европы, вбивая клин в европейское сообщество и стараясь сделать его более уступчивым и слабым.

Китай играет решающую роль в поддержке России в войне с Украиной и выступает той силой, которая способна руководить Кремлем относительно дальнейшего развития конфликта.

Один лишь телефонный звонок Пекина российскому диктатору Владимиру Путину может остановить войну в Украине. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним, 13 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Китай предоставит Украине гуманитарную энергетическую помощь.

В январе издание The Telegraph рассказывало, как Китай помог России построить ракету "Орешник".