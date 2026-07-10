Підвищення вартості проїзду в Києві: чи відтермінують зростання цін

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва можуть зрости до 30 грн. Раніше влада планувала підвищити вартість проїзду з 15 липня, проте наразі конкретної дати вже не називають.

При цьому у Департаменті транспортної інфраструктури на запит "РБК-Україна" повідомили, що нових даних щодо дати запровадження нового тарифу поки що немає. Таким чином, влада спростувала поширену напередодні інформацію про перенесення дати подорожчання проїзду.

За даними транспортного департаменту, встановлення тарифів є складною бюрократичною процедурою. 30 гривень — це економічно обґрунтована вартість, стверджують у КМГА.

Розрахунок вартості ґрунтується на кількох складових. Сюди входять фактичні витрати транспортних підприємств за 2025 рік, з урахуванням прогнозних індексів цін, витрат на оплату праці, енергоресурсів, паливно-мастильних матеріалів та інших складових собівартості перевезень.

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Що стосується розрахункового економічно обґрунтованого тарифу з точки зору комунальних підприємств, то він ще вищий: у 2026 році він має становити 64,60 гривні за поїздку в метро та 44,14 гривні — у наземному транспорті.

Наразі триває процедура опрацювання, узгодження та підписання проекту розпорядження щодо встановлення нових тарифів. Після підписання документ оприлюднять на офіційному порталі Києва, а столична влада обіцяє додатково поінформувати киян про прийняте рішення через офіційні інформаційні ресурси та соціальні мережі.

Підвищення вартості проїзду в Києві: що потрібно знати

Розмови про перегляд тарифів точаться вже кілька місяців.

Для пасажирів, які купують квитки заздалегідь і користуються транспортною карткою, передбачена система знижок.

Отже, при купівлі невеликих пакетів від 1 до 9 поїздок діятиме стандартний тариф у розмірі 30 гривень за кожну. Далі ціна поступово зменшуватиметься: для 10–19 поїздок — 28,90 грн, для 20–29 — 27,80 грн, для 30–39 — 26,60 грн, для 40–49 — 25,50 грн, а максимальна знижка передбачена при купівлі 50 поїздок — 25 гривень за одну.

Окремо в місті планують зберегти місячні проїзні, які дозволять знизити середню вартість однієї поїздки приблизно до 23,3–23,6 гривні залежно від типу абонемента.

Як зміняться ціни на проїзд у Києві, показали в КМДА Фото: КГГА Фото: КГГА

Пільгові умови для студентів і школярів залишаться в силі, тому, наприклад, перші й надалі платитимуть лише половину вартості місячного проїзного, а учні під час навчального року зможуть користуватися транспортом безкоштовно. Крім того, у літній період для школярів діятиме знижка у розмірі 75%.

Також розглядається запровадження пересадочного квитка вартістю 60 гривень, який дасть змогу протягом 90 хвилин без обмежень пересідати з одного виду транспорту на інший — між метро та наземними маршрутами.

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що в Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Основною причиною змін є зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Нагадаємо, що в КМДА оприлюднили собівартість проїзду в громадському транспорті.