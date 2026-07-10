Повышение стоимости проезда в Киеве: отстрочат ли рост цен

Тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева может вырасти до 30 грн. Ранее власти планировали поднять стоимость проезда с 15 июля, однако сейчас конкретной даты уже не называют.

При этом в Департаменте транспортной инфраструктуры по запросу "РБК-Украина" сообщили, что новых данных относительно даты внедрения нового тарифа пока нет. Таким образом власти опровергли распространенную накануне информацию о переносе даты подорожания проезда.

По данным транспортного департамента, определение тарифов является сложной бюрократической процедурой. 30 гривен — это экономически обоснованная стоимость, утверждают в КМГА.

Расчет стоимости базируется на нескольких составляющих. Сюда входят фактические расходы транспортных предприятий за 2025 год, учитывая прогнозные индексы цен, затраты на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и другие составляющие себестоимости перевозок.

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Что касается расчетного экономически обоснованного тарифа с точки зрения коммунальных предприятий, то он еще выше: на 2026 он должен составить 64,60 гривны за поездку в метро и 44,14 гривны — в наземном транспорте.

Сейчас процедура проработки, согласования и подписания проекта распоряжения по установлению новых тарифов продолжается. После подписания документ будет обнародован на официальном портале Киева, а столичные власти обещают дополнительно проинформировать киевлян о принятом решении через официальные информационные ресурсы и соцсети.

Повышение стоимости проезда в Киеве: что нужно знать

Разговоры о пересмотре тарифов ходят уже несколько месяцев.

Для пассажиров, которые покупают поездки заранее и пользуются транспортной карточкой, предусмотрена система скидок.

Так, при покупке небольших пакетов от 1 до 9 поездок будет действовать стандартный тариф в 30 гривен за каждую. Далее цена постепенно будет уменьшаться: для 10-19 поездок — 28,90 грн, для 20-29 — 27,80 грн, для 30-39 — 26,60 грн, для 40-49 — 25,50 грн, а максимальная скидка предусмотрена при покупке 50 поездок — 25 гривен за одну.

Отдельно в городе планируют сохранить месячные проездные, которые позволят снизить среднюю стоимость одной поездки примерно до 23,3-23,6 гривны в зависимости от типа абонемента.

Как изменятся цены на проезд в Киеве, показали в КГГА Фото: КГГА Фото: КГГА

Льготные условия для студентов и школьников останутся в силе, поэтому, к примеру первые и в дальнейшем будут платить только половину стоимости месячного проездного, а ученики во время учебного года смогут пользоваться транспортом бесплатно. Кроме того, в летний период для школьников будет действовать скидка в 75%.

Также рассматривается внедрение пересадочного билета стоимостью 60 гривен, который позволит в течение 90 минут без ограничений менять вид транспорта — между метро и наземными маршрутами.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Основной причиной изменений является рост расходов и значительная нагрузка на бюджет столицы.

Напомним, в КГГА озвучили себестоимость проезда в общественном транспорте.