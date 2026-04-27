Более 40 гривен: в КГГА озвучили себестоимость проезда в общественном транспорте

В 2025 году себестоимость перевозок одного пассажира в киевском метрополитене составила 43,68 гривен. Зато в наземном транспорте себестоимость проезда для одного пассажира будет составлять 23,20 гривен.

В то же время реальная стоимость и в метро, и в наземном транспорте сейчас составляет 8 гривен. Данные предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответе на запрос "ЕП".

Почему себестоимость настолько отличается

В КГГА отметили, что нормативный подход для расчета себестоимости проезда отличается для метро и наземного транспорта. Так, для автобусов, трамваев и троллейбусов используют рекомендации по формированию тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.

В себестоимость включают в частности амортизацию. В то же время для автобусных перевозок, которые осуществляются "Киевпастрансом", не учитывается амортизация части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.

В то же время для метро амортизация входит в плановую себестоимость. Она учитывается как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году объем амортизации в метро вырос до 6,09 миллиардов гривен против 5,02 миллиардов гривен в 2024, в частности из-за переоценки транспортных средств.

Зато в "Киевпастрансе" сумма амортизации даже снизилась с 1,76 до 1,70 миллиардов гривен между 2024 и 2025 годами.

В КГГА отметили, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, потому что отражает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.

Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры заявляли, что в Киеве расчетная стоимость проезда в коммунальном транспорте значительно превышает действующие тарифы. Она составляет около 44 грн в наземном транспорте, а в метро — еще больше. При этом объем дотаций на транспорт уже достиг около 12 млрд грн в год.

Ранее мы также информировали, что мэр Киева Виталий Кличко заявлял о необходимости пересмотра тарифов из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и логистику. Нынешняя стоимость проезда в коммунальном транспорте не менялась с 2018 года.