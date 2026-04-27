Понад 40 гривень: у КМДА озвучили собівартість проїзду в громадському транспорті

У 2025 році собівартість перевезень одного пасажира в київському метрополітені склала 43,68 гривень. Натомість в наземному транспорті собівартість проїзду для одного пасажира складатиме 23,20 гривень.

Водночас реальна вартість і в метро, і в наземному транспорті наразі складає 8 гривень. Дані надали у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповіді на запит "ЄП".

Чому собівартість настільки відрізняється

У КМДА зазначили, що нормативний підхід для обрахування собівартості проїзду відрізняється для метро та наземного транспорту. Так, для автобусів, трамваїв та тролейбусів використовують рекомендації щодо формування тарифів на міський електро- й автомобільний транспорт.

У собівартість включають зокрема амортизацію. Водночас для автобусних перевезень, які здійснюютсья "Київпастрансом", не враховується амортизація частини рухомого складу та об'єктів, придбаних або відремонтованих за кошти бюджету Києва.

Водночас для метро амортизація входить до планової собівартості. Вона враховується як джерело фінансування капітальних інвестицій. У 2025 році обсяг амортизації у метро зріс до 6,09 мільярдів гривень проти 5,02 мільярдів гривень у 2024, зокрема через переоцінку транспортних засобів.

Натомість у "Київпастрансі" сума амортизації навіть знизилася з 1,76 до 1,70 мільярдів гривень між 2024 і 2025 роками.

У КМДА наголосили, що амортизація є невід'ємною частиною собівартості, бо відображає зношення інфраструктури і рухомого складу та дає змогу планувати оновлення.

Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури заявляли, що у Києві розрахункова вартість проїзду в комунальному транспорті значно перевищує чинні тарифи. Вона становить близько 44 грн у наземному транспорті, а в метро – ще більше. Водночас обсяг дотацій на транспорт уже досяг приблизно 12 млрд грн на рік.

Раніше ми також інформували, що мер Києва Віталій Кличко заявляв про необхідність перегляду тарифів через зростання витрат на пальне, електроенергію та логістику. Нинішня вартість проїзду у комунальному транспорті не змінювалася з 2018 року.