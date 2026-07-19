3559 грн замість 3209: Кабмін оприлюднив нові суми, від яких залежать пенсії та соцдопомога

Уряд передбачив у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня 2027 року. При цьому запропоновані показники поки що не є остаточними і можуть змінитися в ході підготовки та розгляду проєкту Державного бюджету.

Різні категорії українців зможуть розраховувати на значно більші пенсії та соціальні виплати, оскільки в країні планують підвищити прожитковий мінімум уже з 1 січня 2027 року.

Про це свідчать дані Бюджетної декларації на 2027–2029 рр., яку Кабінет Міністрів затвердив постановою № 793 від 17 червня.

Якими можуть стати пенсії та соціальні виплати — нові розрахунки

Згідно з документом, з 1 січня 2027 року прожитковий мінімум на одну особу може зрости до 3559 грн, для дітей до 6 років — до 3124 грн, для дітей від 6 до 18 років — до 3895 грн, для працездатних осіб — до 3691 грн, а для людей, які втратили працездатність, — до 2878 грн.

Прожитковий мінімум 2026 року: суми для різних категорій громадян

Наразі, з 1 січня 2026 року, прожитковий мінімум становить 3209 грн на одну особу.

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Для дітей віком до 6 років він становить 2817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3512 грн;

для працездатних осіб — 3328 грн;

для людей, які втратили працездатність, — 2595 грн.

Після підвищення прожиткового мінімуму на початку 2026 року автоматично зросли окремі соціальні виплати, зокрема мінімальні пенсії, допомоги малозабезпеченим сім’ям, виплати при народженні дитини та інші види державної підтримки. А прожитковий мінімум для працездатних осіб використовується для розрахунку максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску.

У Бюджетній декларації зазначено, що запропоновані суми є орієнтиром для підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Остаточні розміри прожиткового мінімуму можуть бути переглянуті під час розгляду бюджету.

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