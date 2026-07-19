3559 грн вместо 3209: Кабмин обнародовал новые суммы, от которых зависят пенсии и пособия в Украине

Правительство заложило в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы повышение прожиточного минимума с 1 января 2027 года. При этом предложенные показатели пока не являются окончательными и могут измениться в ходе подготовки и рассмотрения проекта Государственного бюджета.

Разные категории украинцев смогут рассчитывать на гораздо большие пенсии и социальные выплаты, так как в стране собираются повысить прожиточный минимум уже с 1 января 2027 года.

Об этом свидетельствуют данные Бюджетной деклараци на 2027-2029 гг, которую Кабинет Министров утвердил постановлением № 793 от 17 июня.

Какими могут стать пенсии и соцвыплаты — новые расчеты

Согласно документу, с 1 января 2027 года прожиточный минимум на одного человека может вырасти до 3559 грн, для детей до 6 лет — до 3124 грн, для детей от 6 до 18 лет — до 3895 грн, для трудоспособных лиц — до 3691 грн, а для людей, утративших трудоспособность, — до 2878 грн.

Прожиточный минимум 2026: суммы для разных категорий граждан

В настоящее время, с 1 января 2026 года, прожиточный минимум составляет 3209 грн на одного человека.

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Для детей до 6 лет он равен 2817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3512 грн;

для трудоспособных лиц — 3328 грн;

для людей, утративших трудоспособность — 2595 грн.

После повышения прожиточного минимума в начале 2026 года автоматически выросли отдельные социальные выплаты, в частности минимальные пенсии, пособия малообеспеченным семьям, выплаты при рождении ребенка и другие виды государственной поддержки. А прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления единого социального взноса.

В Бюджетной декларации указано, что предложенные суммы являются ориентиром для подготовки проекта Государственного бюджета на 2027 год. Окончательные размеры прожиточного минимума могут быть пересмотрены в ходе рассмотрения бюджета.

Ранее Фокус сообщал, что цены на продукты в Украине по-прежнему меняются неравномерно. В июле стоимость различных товаров меняется в разных направлениях: яйца дешевеют, тогда как хлеб продолжает дорожать.

Напомним, что украинцы, не имеющие официального трудоустройства, могут самостоятельно вносить взносы в Пенсионный фонд, чтобы накапливать страховой стаж. Для этого необходимо заключить договор через веб-портал электронных услуг ПФУ.