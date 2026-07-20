Не всім військовим дадуть 10 000 грн: хто залишиться без нової надбавки

Міністерство оборони роз'яснило умови нарахування нової додаткової винагороди у розмірі 10 000 грн для військовослужбовців. Виплата діє з 1 червня 2026 року і призначена тим, хто не має права на вищі бойові виплати.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Наказ №232 від 29 червня 2026 року, який набрав чинності 30 червня, запровадив нову тилову надбавку у розмірі 10 000 грн на місяць. Винагорода за червень буде виплачена одночасно з додатковими виплатами за участь у бойових діях за цей самий період.

Надбавка нараховується пропорційно часу фактичного виконання обов'язків служби військовослужбовцям, які не мають права на інші додаткові виплати у розмірі 30 000, 50 000 або 100 000 грн. Якщо в один день військовослужбовець має право на кілька виплат, нараховується лише одна — найбільша. Водночас отримання 10 000 грн не залежить від того, чи підписав військовослужбовець новий мотиваційний контракт.

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У Міноборони також визначили випадки, коли надбавка не виплачується. Зокрема, її не нараховують під час відпустки зі збереженням грошового забезпечення, навчання курсантів, відрядження на навчання, перебування у резервних і запасних ротах, а також у низці дисциплінарних випадків, передбачених законодавством.

Виплата нараховується на підставі наказів про призначення або тимчасове виконання обов'язків, наказів по стройовій частині, рапортів командирів підрозділів і наказу командира частини про виплату. Під час розрахунку враховують дні відпусток, навчання, перебування в розпорядженні без тимчасового виконання обов'язків та інші періоди, коли надбавка не передбачена.

Міністерство також уточнило, що 10 000 грн виплачують під час одиночного відрядження за кордон, військовослужбовцям, яких тимчасово звільнили від виконання службових обов'язків за медичними показаннями, а також слухачам, ад'юнктам і докторантам. Водночас ця виплата не включається до розрахунку допомоги по вагітності та пологах і не додається до винагород у 30 000, 50 000 або 100 000 грн.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам. Очікується, що їхні доходи зростуть на 20–50%, а надбавки, які не переглядалися під час війни, тепер залежатимуть від вислуги років та інших показників.

Крім того, парламент підтримав зміни до державного бюджету на 2026 рік, збільшивши видатки на сектор безпеки й оборони на 1,5 трлн грн. Водночас народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що документ не передбачає достатнього фінансування для підвищення зарплат військовослужбовцям.