Не всем военнослужащим выплатят 10 000 грн: кто останется без новой надбавки

Министерство обороны разъяснило условия начисления нового дополнительного вознаграждения в размере 10 000 грн для военнослужащих. Выплата вступает в силу с 1 июня 2026 года и предназначена для тех, кто не имеет права на более высокие боевые выплаты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Приказ № 232 от 29 июня 2026 года, вступивший в силу 30 июня, ввёл новую тыловую надбавку в размере 10 000 грн в месяц. Вознаграждение за июнь будет выплачено одновременно с дополнительными выплатами за участие в боевых действиях за этот же период.

Надбавка начисляется пропорционально времени фактического исполнения служебных обязанностей военнослужащим, не имеющим права на другие дополнительные выплаты в размере 30 000, 50 000 или 100 000 грн. Если в один день военнослужащий имеет право на несколько выплат, начисляется только одна — самая большая. При этом получение 10 000 грн не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт.

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В Минобороны также определили случаи, когда надбавка не выплачивается. В частности, она не начисляется во время отпуска с сохранением денежного довольствия, обучения курсантов, командировки на обучение, пребывания в резервных и запасных ротах, а также в ряде дисциплинарных случаев, предусмотренных законодательством.

Выплата начисляется на основании приказов о назначении или временном исполнении обязанностей, приказов по строевой части, рапортов командиров подразделений и приказа командира части о выплате. При расчете учитываются дни отпусков, обучения, пребывания в распоряжении без временного исполнения обязанностей и другие периоды, когда надбавка не предусмотрена.

Министерство также уточнило, что 10 000 грн выплачиваются при разовой командировке за границу, военнослужащим, временно освобожденным от исполнения служебных обязанностей по медицинским показаниям, а также слушателям, адъюнктам и докторантам. При этом данная выплата не включается в расчет пособия по беременности и родам и не добавляется к вознаграждениям в размере 30 000, 50 000 или 100 000 грн.

Ранее Верховная Рада приняла закон о повышении зарплат полицейским и спасателям. Ожидается, что их доходы вырастут на 20–50%, а надбавки, которые не пересматривались во время войны, теперь будут зависеть от стажа и других показателей.

Кроме того, парламент одобрил поправки к государственному бюджету на 2026 год, увеличив расходы на сектор безопасности и обороны на 1,5 трлн грн. В то же время народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял, что документ не предусматривает достаточного финансирования для повышения зарплат военнослужащим.