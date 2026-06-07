Денег на повышение зарплат ВСУ нет: нардеп Железняк объяснил причины

Правительство не предусмотрело средства в государственном бюджете для повышения выплат украинским военнослужащим. Во всем виновата кулуарная борьба, считает нардеп.

Сначала расходы на оплату труда военнослужащих на 2026 год почти полностью дублировали цифры из предыдущего года. При этом правительство "забыло", что в октябре 2025-го ВРУ уже добавила 300 млрд грн на зарплаты военным, рассказал народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

И чтобы сохранить выплаты для военных хотя бы на действующем уровне, в бюджет-2026 необходимо было дополнительно заложить как минимум эти 300 миллиардов гривен, отметил он.

Формально Кабмин не врет, анонсируя дополнительные 1,5 триллиона гривен на нужды ВСУ, но прячет дьявола в деталях, подчеркнул представитель финансового комитета Рады. Из всей суммы на заработные платы военным напрямую выделяют лишь 170 миллиардов гривен, что покрывает часть от минимально необходимых средств. И для полноценного финансирования военных государству не хватает 365 миллиардов гривен, подчеркнул избранник, ссылаясь на расчеты Счетной палаты.

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"В этом случае получается, что у нас разрыв 180 миллиардов гривен, которых не хватает. Причем не хватает не для того, чтобы повысить зарплату военным, а для того, чтобы заплатить хотя бы на уровне прошлого года", — отметил Железняк, добавив, что все заявления власти по этому вопросу пока не имеют под собой финансовой основы.

Вопрос финансовых разногласий

Чиновники и монобольшинство в парламенте не планируют значительное увеличение расходов на денежное обеспечение военных, ведь некоторые точечные корректировки бюджета не достигают даже 10 миллиардов, рассказал он.

В то же время в "Слуге народа" отказываются отменять непрофильные расходы или останавливать коррупционные схемы для направления высвобожденных денег на фронт. Кроме того, провластная фракция вообще игнорирует альтернативный законопроект оппозиции и планируют отобрать у Министерства обороны 40 млрд грн, рассказал Железняк.

Политические интриги во власти

Нардеп заявил, что за саботажем выплат для ВСУ скрыта внутренняя кулуарная борьба, которая происходит в команде власти.

"Михаила Федорова, который является министром обороны и отвечает за всю эту историю, заставляют по факту признать, что реформа не удастся", — пояснил ситуацию народный депутат.

Денег на реформу армии никто не выделит, подчеркнул избранник, уточнив, что воплощение этого направления зависит от парламента, президента и министерства финансов, но пока, по его мнению, указанные институции заинтересованности не проявляют.

Фокус писал, что в Украине планируют существенно изменить систему денежного обеспечения военнослужащих, увеличив как базовые зарплаты, так и боевые доплаты.

Напомним, нардеп Алексей Леонов рассказывал, что на сектор нацбезопасности и обороны запланированы дополнительные 1,56 трлн грн. Но повышение зарплат для военных в эту сумму не входит.