Грошей на підвищення зарплат ЗСУ немає: нардеп Железняк пояснив причини

Уряд не передбачив кошти в державному бюджеті для підвищення виплат українським військовослужбовцям. У всьому винна кулуарна боротьба, вважає нардеп.

Спочатку видатки на оплату праці військовослужбовців на 2026 рік майже повністю дублювали цифри з попереднього року. При цьому уряд "забув", що у жовтні 2025-го ВРУ вже додала 300 млрд грн на зарплати військовим, розповів народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

І щоб зберегти виплати для військових хоча б на чинному рівні, у бюджет-2026 необхідно було додатково закласти щонайменше ці 300 мільярдів гривень, зауважив він.

Формально Кабмін не бреше, анонсуючи додаткових 1,5 трильйона гривень на потреби ЗСУ, але ховає диявола в деталях, підкреслив представник фінансового комітету Ради. Із усієї суми на заробітні плати військовим безпосередньо виділяють лише 170 мільярдів гривень, що покриває частину від мінімально необхідних коштів. І для повноцінного фінансування військових державі бракує 365 мільярдів гривень, наголосив обранець, посилаючись на розрахунки Рахункової палати.

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"У цьому випадку виходить, що у нас розрив 180 мільярдів гривень, яких не вистачає. Причому не вистачає не для того, щоб підвищити зарплату військовим, а для того, щоб заплатити хоча б на рівні минулого року", — зауважив Железняк, додавши, що усі заяви влади з цього питання наразі не мають під собою фінансового підгрунтя.

Питання фінансових розбіжностей

Урядовці та монобільшість у парламенті не планують значне збільшення видатків на грошове забезпечення військових, адже деякі точкові коригування бюджету не досягають навіть 10 мільярдів, розповів він.

У той же час у "Слузі народу" відмовляються скасовувати непрофільні видатки чи зупиняти корупційні схеми для спрямування вивільнених грошей на фронт. Окрім того, провладна фракція взагалі ігнорує альтернативний законопроект опозиції та планують відібрати у Міністерства оборони 40 млрд грн, розповів Железняк.

Політичні інтриги у владі

Нардеп заявив, що за саботажем виплат для ЗСУ прихована внутрішня кулуарна боротьба, яка відбувається у команді влади.

"Михайла Федорова, який є міністром оборони й відповідає за всю цю історію, примушують по факту визнати, що реформа не вдасться", — пояснив ситуацію народний депутат.

Грошей на реформу армії ніхто не виділить, підкреслив обранець, уточнивши, що втілення цього напряму залежить від парламенту, президента та міністерства фінансів, але поки що, на його думку, зазначені інституції зацікавлення не проявляють.

Фокус писав, що в Україні планують суттєво змінити систему грошового забезпечення військовослужбовців, збільшивши як базові зарплати, так і бойові доплати.

Нагадаємо, нардеп Олексій Леонов розповідав, що на сектор нацбезпеки і оборони заплановано додаткові 1,56 трлн грн. Але підвищення зарплат для військових у цю суму не входить.