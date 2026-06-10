Рада подняла зарплаты полиции и спасателям: как изменились выплаты

10 июня народные депутаты Украины поддержали законопроект №6506-1 о повышении зарплат полицейских и работников спасательных служб, сообщили на портале Верховной Рады. Вскоре правоохранители будут получать на 20-50% больше. Кроме того, упорядочат доплаты, которые во время войны не менялись, а теперь будут зависеть от выслуги и других достижений.

Во время голосования в Раде "за" законопроект 6506-1 высказалось 269 народных избранников, уточнили на парламентском портале. Новое денежное обеспечение начнут выплачивать с 1 января 2027 года. На портале опубликовали реакцию председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, который поблагодарил правоохранителей и спасателей за работу 24/7.

На портале Рады есть карточка законопроекта 6506-1, который поддержали нардепы. В карточке указано, что проект подали еще в январе 2022 года, до начала вторжения РФ. Инициаторы — 40 народных депутатов разных фракций. Среди сопроводительных документов есть сравнительная таблица с деталями изменений законодательства. Выяснилось, что вносятся изменения в ст. 94 закона Украины "О Национальной полиции". В предыдущей версии статьи положения о зарплате полиции описывались общими словами и без конкретики. Зато в новой версии есть четкие требования по минимальному окладу и также перечислено, от чего зависит денежное обеспечение и доплаты за выслугу лет.

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Зарплаты полиции — детали законопроекта 6506-1 Фото: Скриншот

Зарплаты полиции — детали

В мае Фокус писал о законопроекте 6506-1 с предложениями поднять зарплаты полиции. В марте нардепы поддержали этот законопроект в первом чтении, а сегодня, 10 июня, документ утвердили окончательно. Решение вступит в законную силу после подписи главы парламента, резолюции президента Владимира Зеленского и публикации в медиа.

Как вырастет оклад полиции? Согласно законопроекту 6506-1 оклад не должен быть меньше 10 минимальных зарплат для трудоспособных лиц. В 2026 году минимальная зарплата — 3 328 грн, то есть оклад поднимется до 33 280 грн: текущий уровень — 18-26 тыс. (без доплат), то есть на 20-50% меньше.

Медиа "Новости.Live" уточнило, что работники Нацполиции во время военного положения получают доплаты по 10 тыс. грн (на тыловых должностях) и 30 тыс. грн (на боевых должностях).

Как вырастут доплаты? Доплаты зависят от выслуги лет и вырастут от 1 664 грн (выслуга 1-2 года) до 16 640 грн (выслуга более 25 лет).

Отметим, накануне, 9 июня, Верховная Рада поддержала законопроект о "налоге на OLX", который вступит в силу после резолюции президента, и тогда заработает с 1 января 2027 года. Народный депутат Нина Южанина рассказала, что ожидает украинцев. Во-первых, водители такие и курьеры будут платить 15% налогов, во-вторых, продавцы на электронных платформах также будут облагать налогами в зависимости от доходов. По словам парламентария, платформы не будут выступать налоговыми агентами: налоговая самостоятельно будет информировать людей о выплатах.

Напоминаем, народный депутат Ярослав Юрчишин возмутился появлению нардепа Нестора Шуфрича на заседании комитета ВР: объяснил, почему с этим не все в порядке.