Рада підняла зарплати поліції та рятувальникам: як змінилися виплати

10 червня народні депутати України підтримали законопроєкт №6506-1 про підвищення зарплат поліцейських та працівників рятувальних служб, повідомили на порталі Верховної Ради. Незабаром правоохоронці отримуватимуть на 20-50% більше. Крім того, впорядкують доплати, які під час війни не змінювались, а тепер залежатимуть від вислуги та інших досягнень.

Під час голосування у Раді "за" законопроєкт 6506-1 висловилось 269 народних обранців, уточнили на парламентському порталі. Нове грошове забезпечення почнуть виплачувати з 1 січня 2027 року. На порталі опублікували реакцію голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, який подякував правоохоронцям та рятувальникам за роботу 24/7.

На порталі Ради є картка законопроєкту 6506-1, який підтримали нардепи. У картці вказано, що проєкт подали ще у січні 2022 року, до початку вторгнення РФ. Ініціатори — 40 народних депутатів різних фракцій. Серед супровідних документів є порівняльна таблиця з деталями змін законодавства. З'ясувалось, що вносяться зміни у ст. 94 закону України "Про Національну поліцію". У попередній версії статті положення про зарплату поліції описувались загальними словами й без конкретики. Натомість у новій версії є чіткі вимоги щодо мінімального окладу і також перелічено, від чого залежить грошове забезпечення і доплати за вислугу років.

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Зарплати поліції — деталі законопроєкту 6506-1 Фото: Скриншот

Зарплати поліції — деталі

У травні Фокус писав про законопроєкт 6506-1 з пропозиціями підняти зарплати поліції. У березні нардепи підтримали цей законопроєкт у першому читанні, а сьогодні, 10 червня, документ затвердили остаточно. Рішення вступить у законну силу після підпису глави парламенту, резолюції президента Володимира Зеленського та публікації у медіа.

Як зросте оклад поліції? Згідно з законопроєктом 6506-1 оклад не повинен бути меншим ніж 10 мінімальних зарплат для працездатних осіб. У 2026 році мінімальна зарплата — 3 328 грн, тобто оклад підніметься до 33 280 грн: поточний рівень — 18-26 тис. (без доплат), тобто на 20-50% менше.

Медіа "Новини.Live" уточнило, що працівники Нацполіції під час воєнного стану отримують доплати по 10 тис. грн (на тилових посадах) та 30 тис. грн (на бойових посадах).

Як зростуть доплати? Доплати залежать від вислуги років та зростуть від 1 664 грн (вислуга 1-2 роки) до 16 640 грн (вислуга понад 25 років).

Зазначимо, напередодні, 9 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про "податок на OLX", який стане чинним після резолюції президента, і тоді запрацює з 1 січня 2027 року. Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що очікує українців. По-перше, водії такі та кур'єри платитимуть 15% податків, по-друге, продавці на електронних платформах також оподатковуватимуть залежно від прибутків. Зі слів парламентарки, платформи не виступатимуть податковими агентами: податкова самостійно інформуватиме людей про виплати.

Нагадуємо, народний депутат Ярослав Юрчишин обурився появі нардепа Нестора Шуфрича на засіданні комітету ВР: пояснив, чому з цим не все гаразд.