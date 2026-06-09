Шуфрич з'явився на засіданні комітету зі свободи слова: попри справу про держзраду (відео)

9 червня народний депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Нестор Шуфрич приєднався до засідання комітету зі свободи слова, показала пряма трансляція з Верховної Ради. Політик слухав, про що говорили парламентарі, які питання підіймали, і також голосував "за" чи "проти" п'яти пунктів порядку денного. Поява нардепа викликання здивування у глави комітету Ярослава Юрчишина (партія "Голос").

Ярослав Юрчишин розкритикував появу Шуфрича поруч з іншими парламентарями у Раді, ідеться у його коментарі медіа "Цензор.нет". Політик нагадав, що Шуфрич фігурує у справі про державну зраду, і тому дивно, що він слухає усі обговорення і навіть голосує. На відео, знятому під час засідання комітету, бачимо представника "опозиційної платформи", який долучився по Zoom.

Нестор Шуфрич — участь у засіданні комітету ВР 9 червня

Народні депутати справді можуть долучитись до роботи парламенту поки мають статус підозрюваних й навіть попри вирок суду першої інстанції, уточнив глава комітету. Участь може обмежити відповідне рішення більшості, але його досі немає. Юрчишин заявив, що присутність Шуфрича на засіданнях та участь у роботі над законопроєктами — це "не етично". Проблема полягає в тому, що нардеп є підозрюваним у держзраді, при цьому він і далі виконує обов'язки у Раді. Зі слів глави комітету, фігурант підтримав усі питання та усі законопроєкти, які обговорювались 9 червня. Попри це, варто було б відсторонити представника "проросійських сил", додав співрозмовник медіа.

Відео дня

"Питання в тому, наскільки етично те, що люди, які представляють проросійські політичні сили, підозрюються в державній зраді, мають можливість впливати на створення законів. З моєї точки зору, ми повинні на це якось реагувати", — сказав Юрчишин у коментарі.

Нестор Шуфрич — деталі

На сторінці Facebook комітету, очолюваного Юрчишиним, справді є інформація про появу Шуфрича на засіданні. Вказано, що нардепи підтримали п'ять питань: серед них — скандальний законопроєкт №15294 та законопроєкт про визнання гагаузів корінним народом України.

Тим часом Юрчишин напередодні, 8 червня, попереджав про можливу появу Шуфрича, і при цьому нагадав про висунуту йому підозру у державній зраді (ст. 111 КК).

Нестор Шуфрич — народний депутат 9-го скликання Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа — За життя". Парламентар справді є членом комітету ВР зі свободи слова, який він очолював до вересня 2023 року і до вручення підозри про держзраду. Згідно з даними розслідування СБУ, Шуфрич підозрюється у виконанні завдань російського агента та екснардепа Володимира Сівковича та у фінансуванні підрозділів Росгвардії у ТОТ Криму. У 2023 році нардепа взяли під варту, але у 2026 році відпустили під домашній арешт.

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