Суд звільнив Нестора Шуфрича з-під варти: буде під домашнім арестом

Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Віктор Карпенко, адвокат 59-річного Нестора Шуфрича, розповів Hromadske, що захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу і суд його задовольнив.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу для Шуфрича та наполягали на продовженні тримання під вартою.

У ОГП розповіли, що у судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

Попри це, суд ухвалив змінити Шуфричу запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 11 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою на 60 днів, тож політик мав перебувати у СІЗО до 9 травня.

Нагадаємо, на початку 2026 року адвокат Нестора Шуфрича розповідав, що парламентар, який з 2023 року перебуває у СІЗО, тепер отримав можливість вийти з-під варти під заставу.

Нестора Шуфрича затримали ще у вересні 2023 року. Через рік справу проти Шуфрича передали до суду. За даними слідства, він виступав у ЗМІ з підтримкою проросійських ідей, активно співпрацював із обвинуваченим у держзраді екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем щодо підривної діяльності на шкоду безпеці України, подавав депутатські запити й звернення з метою ускладнення міжнародних відносин та дискредитації керівництва України, а також сплатив понад 648,7 тис. рублів Росгвардії.