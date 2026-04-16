Суд освободил Нестора Шуфрича из-под стражи: будет под домашним арестом

Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича и назначил ему круглосуточный домашний арест.

Виктор Карпенко, адвокат 59-летнего Нестора Шуфрича, рассказал Hromadske, что защита подала ходатайство об изменении меры пресечения и суд его удовлетворил.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что возражали против изменения меры пресечения для Шуфрича и настаивали на продолжении содержания под стражей.

В ОГП рассказали, что в судебном заседании прокуроры обращали внимание суда на тяжесть инкриминируемых ему уголовных преступлений, в частности государственной измены, а также на риски, которые, по мнению стороны обвинения, не потеряли актуальности.

Несмотря на это, суд постановил изменить Шуфричу меру пресечения: вместо содержания под стражей обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля. Указанное постановление суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 11 марта Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей на 60 дней, поэтому политик должен был находиться в СИЗО до 9 мая.

Напомним, в начале 2026 года адвокат Нестора Шуфрича рассказывал, что парламентарий, который с 2023 года находится в СИЗО, теперь получил возможность выйти из-под стражи под залог.

Нестора Шуфрича задержали еще в сентябре 2023 года. Через год дело против Шуфрича передали в суд. По данным следствия, он выступал в СМИ с поддержкой пророссийских идей, активно сотрудничал с обвиняемым в госизмене экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем по подрывной деятельности в ущерб безопасности Украины, подавал депутатские запросы и обращения с целью осложнения международных отношений и дискредитации руководства Украины, а также оплатил более 648,7 тыс. рублей Росгвардии.