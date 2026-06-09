Шуфрич появился на заседании комитета по свободе слова: несмотря на дело о госизмене (видео)

9 июня народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич присоединился к заседанию комитета по свободе слова, показала прямая трансляция из Верховной Рады. Политик слушал, о чем говорили парламентарии, какие вопросы поднимали, и также голосовал "за" или "против" пяти пунктов повестки дня. Появление нардепа вызвало удивление у главы комитета Ярослава Юрчишина (партия "Голос").

Ярослав Юрчишин раскритиковал появление Шуфрича рядом с другими парламентариями в Раде, говорится в его комментарии медиа "Цензор.нет". Политик напомнил, что Шуфрич фигурирует в деле о государственной измене, и поэтому странно, что он слушает все обсуждения и даже голосует. На видео, снятом во время заседания комитета, видим представителя "оппозиционной платформы", который присоединился по Zoom.

Нестор Шуфрич — участие в заседании комитета ВР 9 июня

Народные депутаты действительно могут присоединиться к работе парламента пока имеют статус подозреваемых и даже несмотря на приговор суда первой инстанции, уточнил глава комитета. Участие может ограничить соответствующее решение большинства, но его до сих пор нет. Юрчишин заявил, что присутствие Шуфрича на заседаниях и участие в работе над законопроектами — это "не этично". Проблема заключается в том, что нардеп является подозреваемым в госизмене, при этом он продолжает исполнять обязанности в Раде. По словам главы комитета, фигурант поддержал все вопросы и все законопроекты, которые обсуждались 9 июня. Несмотря на это, следовало бы отстранить представителя "пророссийских сил", добавил собеседник медиа.

Відео дня

"Вопрос в том, насколько этично то, что люди, которые представляют пророссийские политические силы, подозреваются в государственной измене, имеют возможность влиять на создание законов. С моей точки зрения, мы должны на это как-то реагировать", — сказал Юрчишин в комментарии.

Нестор Шуфрич — детали

На странице Facebook комитета, возглавляемого Юрчишиным, действительно есть информация о появлении Шуфрича на заседании. Указано, что нардепы поддержали пять вопросов: среди них — скандальный законопроект №15294 и закон о признании гагаузов коренным народом Украины.

Между тем Юрчишин накануне, 8 июня, предупреждал о возможном появлении Шуфрича, и при этом напомнил о выдвинутом ему подозрении в государственной измене (ст. 111 УК).

Нестор Шуфрич — народный депутат 9-го созыва Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Парламентарий действительно является членом комитета ВР по свободе слова, который он возглавлял до сентября 2023 года и до вручения подозрения о госизмене. Согласно данным расследования СБУ, Шуфрич подозревается в выполнении заданий российского агента и экс-нардепа Владимира Сивковича и в финансировании подразделений Росгвардии в ВОТ Крыму. В 2023 году нардепа взяли под стражу, но в 2026 году отпустили под домашний арест.

Напоминаем, 9 июня Верховная Рада приняла закон о "налоге на OLX": нардеп Южанина объяснила детали документа.