Финансирование Росгвардии в Крыму: нардепу Шуфричу предъявили новое подозрение

По информации следствия, политик платил оккупантам за охрану своей недвижимости на территории полуострова, а также платил налоги в российский бюджет.

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Следователи Службы безопасности (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили народному депутату Украины Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Нардепа подозревают в финансировании Росгвардии на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба СБУ 8 февраля.

В ведомстве сообщили, что СБУ совместно с Офисом генпрокурора и ГБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности Шуфрича, которому ранее также предъявили подозрения в госизмене.

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Следователи выяснили, что Шуфрич наладил схему финансирования оккупационных группировок РФ на территории Крыма. Речь идет о передаче средств Росгвардии за охрану элитной недвижимости на полуострове. Так, за 3 месяца 2016 года подконтрольная нардепу компания выплатила оккупантам более полумиллиона российских рублей.

По данным следствия, упомянутая недвижимость являет собой недостроенный профилакторий в поселке Симеиз, который граничит с "дачей Медведчука". Сообщается, что данный объект Шуфрич купил у компаний, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко.

Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала российский бюджет посредством выплаты налогов и сборов.

В СБУ отметили, что в ходе обысков в офисах аффилированных с Шуфричем коммерческих структур и квартирах фигурантов в Киеве были найдены документы, печати и прочие вещественные доказательства преступной деятельности.

Напомним, 15 сентября в СБУ сообщили, что Шуфрич получил подозрение по делу о государственной измене. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

По данным СМИ, в ходе обыска у нардепа нашли документ от 2014 года, подписанный Медведчуком и Шуфричем, согласно которому Донецкая и Луганская область должны войти в состав РФ как "края с широкой автономией".