Как теперь профинансируют армию и вооружение и на какую сумму увеличено финансирование оборонного сектора.

Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет-2026, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн. Основным источником средств стала поддержка ЕС. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

10 июня Верховная Рада поддержала изменения в бюджет 2026 года, приняв в целом законопроект №15224 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Документ предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн.

За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

Как сообщил надеп Ярослав Железняк, ключевым источником дополнительного финансирования станут средства Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Общий объем поддержки составляет 45 млрд евро, из которых 31,8 млрд евро планируется направить на нужды обороны и безопасности.

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Согласно принятым изменениям, наибольшую часть дополнительных расходов — 1,3 трлн грн — направят на закупку вооружения, военной техники и боеприпасов, а также на ремонт и модернизацию техники.

Еще 174 млрд грн предусмотрено на денежное обеспечение военнослужащих, а 14,6 млрд грн будет направлено в резерв сектора безопасности и обороны.

40 млрд грн пойдет на подготовку регионов к зимнему периоду Фото: Из открытых источников

40 млрд грн — на подготовку Украины к зиме, а еще 40 млрд грн — в резервный фонд

Кроме военных нужд, законопроект предусматривает выделение 40 млрд грн на подготовку регионов к зимнему периоду. Средства должны пойти на защиту критической инфраструктуры, модернизацию котельных, развитие когенерационных мощностей и обеспечение резервного питания.

Также еще 40 млрд грн дополнительно направят в резервный фонд государственного бюджета.

Повысят ли зарплаты военным в этот раз?

В то же время народный депутат Ярослав Железняк заявил, что документ не предусматривает достаточного финансирования для повышения зарплат военнослужащим. По его словам, возможные повышения денежного обеспечения пока придется обеспечивать за счет внутренних ресурсов Министерства обороны.

"Еще раз, достаточно денег на повышение зарплат военным там не предусмотрено. Поэтому пока все повышения будут за счет внутренних ресурсов в середине Минобороны..... а не "ебачков", "кэшбеков" и резервных фондов", — написал он.

Фокус уже сообщал детали принятия бюджета 2026 года. Тогда речь шла о том, каким будет прожиточный минимум, сколько заложили на оборону и повысят ли зарплату учителям.

Напомним, что законопроект №15224 парламент ранее поддержал в первом чтении, а 8 июня его рекомендовал к принятию бюджетный комитет Верховной Рады.

Ранее говорилось о том, что в Раде "обрежут" зарплаты чиновников на уровне военных, согласно законопроекту №15224-5, в котором предлагают повысить минимальную заработную плату и выплаты различным категориям украинцев, рассказали аналитики.