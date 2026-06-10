Як тепер профінансують армію та озброєння і на яку суму збільшено фінансування оборонного сектору.

Верховна Рада України підтримала зміни до держбюджету-2026, збільшивши фінансування сектору безпеки та оборони на 1,5 трлн грн. Основним джерелом коштів стала підтримка ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

10 червня Верховна Рада підтримала зміни до бюджету 2026 року, ухваливши в цілому законопроєкт №15224 про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,5 трлн грн.

За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати.

Як повідомив надеп Ярослав Железняк, ключовим джерелом додаткового фінансування стануть кошти Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Загальний обсяг підтримки становить 45 млрд євро, з яких 31,8 млрд євро планується спрямувати на потреби оборони та безпеки.

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Згідно з ухваленими змінами, найбільшу частину додаткових видатків — 1,3 трлн грн — направлять на закупівлю озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також на ремонт і модернізацію техніки.

Ще 174 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців, а 14,6 млрд грн буде спрямовано до резерву сектору безпеки та оборони.

40 млрд грн піде на підготовку регіонів до зимового періоду Фото: З відкритих джерел

40 млрд грн — на підготовку України до зими, а ще 40 млрд грн — в резервний фонд

Окрім військових потреб, законопроєкт передбачає виділення 40 млрд грн на підготовку регіонів до зимового періоду. Кошти мають піти на захист критичної інфраструктури, модернізацію котелень, розвиток когенераційних потужностей та забезпечення резервного живлення.

Також ще 40 млрд грн додатково спрямують до резервного фонду державного бюджету.

Чи підвищать зарплати війсковим цього разу?

Водночас народний депутат Ярослав Железняк заявив, що документ не передбачає достатнього фінансування для підвищення зарплат військовослужбовцям. За його словами, можливі підвищення грошового забезпечення наразі доведеться забезпечувати за рахунок внутрішніх ресурсів Міністерства оборони.

"Ще раз, достатньо грошей на підвищення зарплат військовим там не передбачено. Тому поки всі підвищення будуть за рахунок внутрішніх ресурсів в середині МінОборони….. а не "єбачків", "кешбеків" та резервних фондів", — написав він.

Фокус вже повідомляв деталі ухвалення бюджету 2026 року. Тоді йшлося про те, яким буде прожитковий мінімум, скiльки заклали на оборону та чи підвищать зарплату вчителям.

Нагадаємо, що законопроєкт №15224 парламент раніше підтримав у першому читанні, а 8 червня його рекомендував до ухвалення бюджетний комітет Верховної Ради.

Раніше йшлося про те, що у Раді "обріжуть" зарплати чиновників на рівні військових, згідно із законопроєктом №15224-5, у якому пропонують підвищити мінімальну заробітну плату та виплати різним категоріям українцям, розповіли аналітики.