Купівля чи оренда житла: експерт розповів, що вигідніше

Наявність власного житла для більшості українців є ознакою стабільності та вигідною інвестицією. Однак час диктує свої умови, і зараз дедалі більше людей частіше обирають оренду замість купівлі.

Оренда житла — набагато вигідніша, якщо мова йде про людей, які не планують довго жити в одному місці, мобільних сім’ях або тих, чий капітал приносить більшу прибутковість, ніж коштує оренда, розповів у розмові з "РБК-Україна" засновник і президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Коли вигідніше орендувати квартиру?

Оренда житла — хороший варіант для молодої сім’ї, у якої ще немає дітей і якій немає сенсу відразу купувати велику квартиру з запасом житлової площі.

Також орендувати житло вигідніше, якщо сім’я мобільна і часто змінює місце роботи, постійно переїжджаючи. Їм немає сенсу купувати квартиру, якщо через деякий час доведеться виїжджати.

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Ще один момент — коли власний капітал людини приносить дохід, а його прибутковість перевищує вартість оренди. У такому разі, можливо, має сенс орендувати житло, а не купувати його.

Поки в Україні тривають бойові дії, є ще один момент.

"Перевага оренди полягає в тому, що орендар менше залежить від стійкості конкретного житла до ризиків безпеки. Якщо в районі відбувається обстріл або виникають інші небезпечні обставини, орендар може переїхати в інше місце. У сьогоднішніх умовах це означає менший ризик", — зазначає Козак.

Коли краще купувати квартиру?

За словами Козака, варіант купівлі житла варто розглядати в тому випадку, якщо люди планують тривале проживання у ньому. Найчастіше це вже сформована сім’я з дітьми, тому є уявлення про те, якими мають бути будинок чи квартира.

До вартості самого житла він радить додати витрати на придбання меблів, податки, страхування та ремонти.

Квартиру також можна купити, якщо ціни на житло суттєво падають і людина має вільні кошти — тоді можна придбати квадратні метри дешевше. Це дасть змогу або заощадити на купівлі, або в майбутньому здавати її в оренду й отримувати дохід.

У нинішніх умовах, зазначає співрозмовник видання, перевагою купівлі є, зокрема, відносно низькі ціни на житло через проблеми з безпекою. Якщо війна закінчиться досить скоро, купівля житла може мати певні переваги.

Іпотека чи оренда?

На запитання, чи варто брати іпотеку, якщо щомісячний платіж приблизно дорівнює вартості оренди, експерт відповів:

"Іпотека зазвичай передбачає так звані ануїтетні платежі. Це означає, що людина сплачує відсотки та одразу невелику частину вартості квартири. Якщо іпотечний платіж менший за вартість оренди, це може бути вигіднішим варіантом. Але знову ж таки важливо враховувати, чи не доведеться часто переїжджати".

Однак якщо відсоткова ставка за іпотекою висока, як зараз в Україні, то ситуація інша.

"У разі пільгової іпотеки умови можуть бути вигідними, а у випадку дорогої комерційної іпотеки без пільг не завжди є сенс брати кредит, оскільки виникає значна переплата за відсотками. У результаті квартира може обійтися набагато дорожче, якщо врахувати всі відсотки за іпотекою", — пояснив Козак.

Він також зазначає, що якщо говорити про суму, яку можна безпечно витрачати на оренду чи іпотеку, то вона має становити не більше 30 % від доходу.

Нагадаємо, що Кабмін змінив умови програми "єОселя" для мобілізованих військовослужбовців.

Також повідомлялося, що зміниться для тих, хто здає квартиру в Україні.