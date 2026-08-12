Покупка или аренда жилья: эксперт рассказал, что выгоднее

Наличие собственного жилья является для большинства украинцев является признаком стабильности и выгодной инвестицией. Однако время диктует свои условия, и сейчас все больше людей чаще выбирают аренду вместо покупки.

Съем жилья — гораздо выгоднее, если речь идет о людях, которые не планируют долго жить на одном месте, мобильных семей или тех, чей капитал приносит большую доходность, чем стоит аренда, рассказал в беседе с "РБК-Украина" основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Когда выгоднее арендовать квартиру?

Съемное жилье — хороший вариант для молодой семьи, у которой еще нет детей, и которой нет смысла сразу покупать большую квартиру с запасом жилплощади.

Также снимать жилье выгоднее, если семья мобильная и часто меняет место работы, то и дело переезжая. Им нет смысла покупать квартиру, если через некоторое время нужно будет уезжать.

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Еще один момент — когда капитал человека работает, а доходность на него выше стоимости аренды. Тогда может быть смысл арендовать жилье, а не покупать его.

Пока в Украине продолжаются боевые действия, есть еще один момент.

"Плюс аренды состоит в том, что арендатор меньше зависит от устойчивости конкретного жилья к рискам безопасности. Если в районе происходит прилет или возникают другие опасные обстоятельства, арендатор может переехать в другое место. В сегодняшних условиях это означает меньший риск", — констатирует Козак.

Когда лучше покупать квартиру?

По словам Козака, вариант покупки жилья стоит рассматривать в том случае, если люди планируют длительное проживание в нем. Зачастую это уже сформировавшаяся семья, с детьми, поэтому есть понимание, какие дом или квартира должны быть.

К стоимости самого жилья он советует добавлять расходы на покупку мебели, налоги, страхование, ремонты.

Квартиру можно купить, если цены на жилье значительно падают и у человека есть свободные средства, можно приобрести квартиру дешевле. Это позволит либо сэкономить на покупке, либо в дальнейшем сдавать ее и получать доход.

В нынешних условиях, отмечает собеседник издания, преимуществом покупки являются, в частности, относительно низкие цены на жилье из-за вопросов безопасности. Если война завершится достаточно скоро, покупка жилья может иметь определенные преимущества.

Ипотека или аренда?

На вопрос, стоит ли брать ипотеку, если ежемесячный платеж примерно равен стоимости аренды, эксперт ответил:

"Ипотека обычно имеет так называемые аннуитетные платежи. Это значит, что человек выплачивает проценты и сразу небольшую часть стоимости квартиры. Если ипотечный платеж меньше стоимости аренды, это может быть более выгодным вариантом. Но опять же важно учитывать, не придется ли часто переезжать".

Однако если процент ипотеки высокий, как сейчас в Украине, то ситуация другая.

"При льготной ипотеке условия могут быть выгодными, а при дорогостоящей коммерческой ипотеке без льгот не всегда есть смысл брать кредит, поскольку возникает значительная переплата по процентам. В результате квартира может обойтись гораздо дороже, если учесть все проценты по ипотеке", — объяснил Козак.

Он также отмечает, что если говорить о сумме, которую можно безопасно тратить на аренду или ипотеку, то она должна составлять не более30% от дохода.

Напомним, Кабмин изменил условия программы "єОселя" для мобилизованных военных.

Также сообщалось, что изменится для тех, кто сдает квартиру в Украине.