Бензинова криза дісталася до Москви: у РФ знову шикуються черги на заправках (відео)

Після українських ударів по російських НПЗ проблеми з паливом виникли у всіх регіонах РФ, але в Московській області ситуація вперше настільки ускладнилася. Повідомляють про закриті заправки і навіть про перші сутички в чергах.

"Тільки дизель, бензину немає. А ціни тут просто захмарні. За 95-й хочуть 100 рублів", — повідомляють підписники видання ASTRA. А один із них навіть зняв відео по дорозі з підмосковного Сергієва Посада до Москви на трасі М-8 "Холмогори", або Ярославському шосе.

На кадрах видно, що частина заправок уздовж траси закрита, частина продає лише дизель, а частина — бензин за завищеними цінами. Також видно, що вже вишиковуються черги.

"Москва, Савеловський вокзал, вулиця Бутирська, будь ласка. Черга. Заправка закрита, там, я не знаю, бензовоз зливає пальне. Є купа заправок, де люди просто з відчаю кидають машини, машини порожні, ну немає бензину. Ніде його немає в місті", — повідомляє москвич, який надіслав відео, зняте 14 серпня.

Відео дня

Також почалися конфлікти через черги за бензином, про що свідчить відео очевидця

"Всі щонайменше годину стояли вздовж дороги. А він заїхав до заправки з протилежного боку, розвернувся й став другим!" — обурювалися росіяни в черзі.

Черги та обмеження на продаж бензину після нової хвилі атак українських БПЛА на російські НПЗ були зафіксовані щонайменше у 12 регіонах, зокрема у Краснодарському та Приморському краях, Воронезьку, Ростовську, Рязанську, Саратовську області та інші регіони. В Оренбурзькій та Липецькій областях повернули систему "парне-непарне": з 13 серпня заправляються автомобілі з непарною першою цифрою номеру, з 14-го — з парною.

Також проблеми з бензином виникли в Сочі, де вже четверту добу спостерігаються багатогодинні черги за бензином. Міська рада направила на АЗС волонтерів, а в чергах з’явилися перекупники.

У ніч на 14 серпня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку дронів і зазначив, що 12 із них було збито.

Нагадаємо, днем раніше в Росії горів черговий нафтопереробний завод — у Башкортостані.

А в ніч на 6 серпня безпілотники завдали удару по НПЗ у Ярославській області в Росії. Саме цей великий нафтопереробний завод забезпечує Москву паливом.