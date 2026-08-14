Бензиновый кризис добрался до Москвы: в РФ снова выстраиваются очереди на заправках (видео)

После украинских ударов по российским НПЗ проблемы с топливом были во всех регионах РФ, но в Московском регионе ситуация настолько усложнилась впервые. Сообщают о закрытых заправках и даже первых конфликтах в очередях.

"Только дизель, нету бензина. А тут конячьи цены. За 95-ый хотят 100 рублей", — сообщают подписчики издания ASTRA. А один из них даже снял видео по пути из подмосковного Сергиева Посада в Москву на трассе М-8 "Холмогоры", или Ярославскому шоссе.

На кадрах запечатлено, что часть заправок вдоль трассы закрыты, часть отпускают только дизель, а часть продают бензин по завышенным ценам. Также видно, что уже выстраиваются очереди.

"Москва, Савеловский вокзал, улица Бутырская, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, я не знаю, бензовоз сливается. Есть куча заправок, где просто люди уже от безысходности бросают машины, машины пустые, ну нету бензина. Нигде нету в городе", — сообщает москвич, приславший видео, снятое 14 августа.

Відео дня

Также начались конфликты из-за очередей за бензином, о чем свидетельствует видео очевидца

"Все час минимум стояли вдоль дороги. А он заехал на колонку с обратной стороны, развернулся и встал вторым!" — поругались россияне в очереди.

Очереди и ограничения продажи бензина после новой волны атак украинских БПЛА по российским НПЗ были зафиксированы как минимум в 12 регионах, включая Краснодарский и Приморский края, Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую области и другие регионы. В Оренбургской и Липецкой областях вернули систему "чет-нечет": с 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го — с четной.

Также проблемы с бензином возникли в Сочи, где четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики.

В ночь на 14 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об атаке дронов и отчитывался, что 12 из них сбили.

Напомним, днем ранее в России горел очередной НПЗ, в Башкортостане.

А ночь на 6 августа беспилотники нанесли удар по НПЗ в Ярославской области в России. Именно этот крупный нефтеперерабатывающий завод обеспечивает Москву топливом.