Движение в сторону Москвы перекрыто: дроны атаковали НПЗ в российском Ярославле (видео)
В ночь на 6 августа беспилотники нанесли удар по Ярославской области в России. В сети пишут о попадании в крупный нефтеперерабатывающий завод.
По предварительным данным, дроны нанесли удар по НПЗ в Ярославле. Об этом ранним утром сообщили OSINT-аналитики.
"Ярославль: по сообщениям местных жителей, был атакован Ярославский НПЗ. Кроме того, после применения средств ПВО горят несколько домов", — пишут мониторинговые каналы.
В сети появились кадры атаки на НПЗ. На них видно, как над городом поднялся дым после вероятных попаданий БПЛА.
Вероятно, дроны могли атаковать НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Завод принадлежит компании "Славнефть" и по объемам первичной переработки нефти входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку дронов на регион. Около 03:00 он предупредил об угрозе БПЛА в области, а через некоторое время сообщил, что на фоне обстрела было перекрыто движение транспорта на выезд из Ярославля в сторону Москвы. Из-за этого местным властям пришлось изменить маршрут движения общественного транспорта.
Напомним, 5 августа беспилотники атаковали НПЗ в российской Уфе, после чего на территории разразился сильный пожар.
Кроме того, в ночь на 5 августа дроны нанесли удар по логистическому хабу Wildberries в Тульской области России — одному из крупнейших в регионе.