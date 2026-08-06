Движение в сторону Москвы перекрыто: дроны атаковали НПЗ в российском Ярославле (видео)

В ночь на 6 августа беспилотники нанесли удар по Ярославской области в России. В сети пишут о попадании в крупный нефтеперерабатывающий завод.

По предварительным данным, дроны нанесли удар по НПЗ в Ярославле. Об этом ранним утром сообщили OSINT-аналитики.

"Ярославль: по сообщениям местных жителей, был атакован Ярославский НПЗ. Кроме того, после применения средств ПВО горят несколько домов", — пишут мониторинговые каналы.

В сети появились кадры атаки на НПЗ. На них видно, как над городом поднялся дым после вероятных попаданий БПЛА.

Кадры нападения на НПЗ в Ярославле 6 августа

Вероятно, дроны могли атаковать НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Завод принадлежит компании "Славнефть" и по объемам первичной переработки нефти входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку дронов на регион. Около 03:00 он предупредил об угрозе БПЛА в области, а через некоторое время сообщил, что на фоне обстрела было перекрыто движение транспорта на выезд из Ярославля в сторону Москвы. Из-за этого местным властям пришлось изменить маршрут движения общественного транспорта.

Напомним, 5 августа беспилотники атаковали НПЗ в российской Уфе, после чего на территории разразился сильный пожар.

Кроме того, в ночь на 5 августа дроны нанесли удар по логистическому хабу Wildberries в Тульской области России — одному из крупнейших в регионе.