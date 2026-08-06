Рух у бік Москви перекрито: дрони атакували НПЗ у російському Ярославлі (відео)

У ніч на 6 серпня безпілотники атакували Ярославську область у Росії. У мережі пишуть про влучання по великому нафтопереробному заводу.

За попередньою інформацією, дрони уразили НПЗ у Ярославлі. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики.

"Ярославль, місцеві повідомляють, що був атакований Ярославський НПЗ. Також після роботи ППО горять кілька будинків", — пишуть моніторингові канали.

Кадри атаки на НПЗ поширили у мережі. На них видно, як у місті здійнявся дим після ймовірних влучань БпЛА.

Кадри атаки на НПЗ у Ярославлі 6 серпня

Ймовірно, дрони могли атакувати НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", який вважається одним з найбільших нафтопереробних заводів центральної Росії. Завод належить до компанії "Славнефть", а за об'ємами первинного перероблення нафти входить до найбільших 5 нафтопереробних заводів РФ.

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Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв атаку дронів на регіон підтвердив. Близько 03:00 години він попереджав про загрозу БпЛА в області, а через деякий час повідомив, що на тлі обстрілу було перекрито рух транспорту на виїзд з Ярославля у бік Москви. Через це місцевій владі довелося змінювати маршрут руху громадського транспорту.

Нагадаємо, 5 серпня безпілотники атакували НПЗ у російській Уфі, після чого на території здійнялася сильна пожежа.

Також у ніч на 5 серпня дрони уразили логістичний хаб Wildberries у Тульській області Росії — один з найбільших у регіоні.