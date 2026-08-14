Перекази без підтвердження доходів: кому в Україні встановили нові ліміти

В Україні з 14 серпня запрацювали нові ліміти на грошові перекази без підтверджувальних документів для нових і неактивних ФОПів та юридичних осіб. Для звичайних фізичних осіб обмеження не змінилися.

Про це повідомили в оновленому Меморандумі про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Його підписали 14 травня 2026 року, а наступне посилення лімітів заплановане на 14 листопада.

У серпні для нових і неактивних ФОПів, які формально зареєстровані, але фактично не ведуть діяльність, 1 групи встановили ліміт до 600 тис. грн на місяць, а для ФОПів 2 і 3 груп — до 3 млн грн. Із 14 листопада ці суми зменшаться до 400 тис. грн і 1 млн грн відповідно.

Для нових і неактивних юридичних осіб із 14 серпня діє ліміт до 5 млн грн на місяць. Із 14 листопада його знизять до 2 млн грн.

За даними документа, зміни пов’язані з боротьбою з бізнес-схемами для мінімізації оподаткування. Водночас клієнт може звернутися до банку для збільшення ліміту, якщо надасть документи, що підтверджують його доходи та необхідність проведення операцій.

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Для звичайних фізичних осіб ліміти залишилися без змін. Без додаткових підтверджень доходів більшість клієнтів можуть переказувати до 100 тис. грн на місяць, а клієнти, яких банк відніс до категорії ризикових, — до 50 тис. грн.

Ці обмеження не поширюються на перекази між двома рахунками одного клієнта в одному банку. Якщо людина має документально підтверджені доходи, що перевищують встановлений ліміт, банк може проводити перекази в межах підтвердженого доходу.

Нагадаємо, 11 серпня НБУ також послабив валютні обмеження для компаній. Зокрема, юридичним особам дозволили знімати з гривневих рахунків до 200 тис. грн на день, а витрачати за кордоном із гривневої корпоративної картки — до 400 тис. грн на місяць.

Також 11 серпня НБУ збільшив для населення місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти, банківських металів і цінних паперів іноземних емітентів — із 50 тис. до 200 тис. грн. Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснював, що це має дати українцям більше можливостей для управління власними заощадженнями.

Також у Нацбанку повідомляли, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів майже 200 млрд доларів прямого бюджетного фінансування.