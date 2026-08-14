Переводы без подтверждения доходов: кому в Украине установили новые лимиты

В Украине с 14 августа вступили в силу новые лимиты на денежные переводы без подтверждающих документов для новых и неактивных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для обычных физических лиц ограничения не изменились.

Об этом сообщается в обновленном Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Он был подписан 14 мая 2026 года, а следующее ужесточение лимитов запланировано на 14 ноября.

В августе для новых и неактивных индивидуальных предпринимателей, которые формально зарегистрированы, но фактически не ведут деятельность, 1-й группы установили лимит до 600 тыс. грн в месяц, а для индивидуальных предпринимателей 2-й и 3-й групп — до 3 млн грн. С 14 ноября эти суммы уменьшатся до 400 тыс. грн и 1 млн грн соответственно.

Для новых и неактивных юридических лиц с 14 августа действует лимит до 5 млн грн в месяц. С 14 ноября его снизят до 2 млн грн.

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Согласно документу, изменения связаны с борьбой с бизнес-схемами, направленными на минимизацию налогообложения. При этом клиент может обратиться в банк с просьбой об увеличении лимита, если предоставит документы, подтверждающие его доходы и необходимость проведения операций.

Для обычных физических лиц лимиты остались без изменений. Без дополнительных подтверждений доходов большинство клиентов могут переводить до 100 тыс. грн в месяц, а клиенты, которых банк отнес к категории рисковых, — до 50 тыс. грн.

Эти ограничения не распространяются на переводы между двумя счетами одного клиента в одном банке. Если у человека есть документально подтвержденные доходы, превышающие установленный лимит, банк может осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Напомним, 11 августа НБУ также ослабил валютные ограничения для компаний. В частности, юридическим лицам разрешили снимать с гривневых счетов до 200 тыс. грн в день, а тратить за рубежом с гривневой корпоративной карты — до 400 тыс. грн в месяц.

Кроме того, 11 августа НБУ увеличил для населения месячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов — с 50 тыс. до 200 тыс. грн. Председатель Нацбанка Андрей Пышный пояснил, что это должно дать украинцам больше возможностей для управления собственными сбережениями.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров почти 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования.