НБУ разрешил снимать со счетов вдвое больше наличных: "А знаете, почему?" — объяснение эксперта

Нацбанк разрешил снимать со счетов вдвое больше наличных, а лимит на оплату за рубежом гривневой корпоративной картой вырос до 400 тыс. грн в месяц. Почему регулятор пошёл на такое смягчение и почему оно, по оценке финансового аналитика, не должно создать дополнительного давления на наличный валютный рынок?

С 11 августа украинские компании получили возможность снимать больше наличных и тратить больше средств за рубежом. НБУ также ослабил ряд валютных ограничений для населения. На Фокусе — объяснение, почему регулятор пошел на такое решение и может ли оно создать дополнительное давление на валютный рынок.

Национальный банк Украины ввел очередной пакет мер по смягчению валютных ограничений. С сегодняшнего дня с гривневого счета в Украине теперь можно снимать до 200 тыс. грн в день, а тратить за рубежом с гривневой корпоративной карты — до 400 тыс. грн в месяц.

Регулятор объясняет валютную либерализацию необходимостью поддерживать экономическую активность. В то же время НБУ подчеркивает, что новые меры по ослаблению ограничений были учтены в его обновленном макроэкономическом прогнозе и не должны создать угроз для валютной стабильности.

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Но почему именно сейчас НБУ решил увеличить доступные суммы?

Изменение лимитов на снятие наличных — было/стало Фото: Фокус

Новые лимиты на снятие средств: что именно разрешили

Таким образом для юридических лиц Нацбанк увеличил несколько ключевых лимитов.

Отныне компании могут снимать с гривневых счетов в Украине до 200 тыс. грн в день. Ранее лимит составлял 100 тыс. грн. Вдвое (со 100 тыс. до 200 тыс. грн в день) увеличена и максимальная сумма снятия средств с валютных счетов в Украине и за рубежом. Изменились правила и для корпоративных карт. За рубежом с гривневой корпоративной карты теперь можно снимать до 140 тыс. грн в календарный месяц. Ранее действовало ограничение в 17,5 тыс. грн в неделю. Еще больше вырос лимит на безналичные расходы. Оплачивать товары, работы и услуги за рубежом гривневой корпоративной картой теперь можно на сумму до 400 тыс. грн в месяц вместо 150 тыс. грн.

При этом для аналогичных операций за рубежом с валютных корпоративных карт такого лимита не установлено.

Почему НБУ ослабил ограничения на снятие наличных

Валютные ограничения стали одним из инструментов, к которым НБУ прибег после начала полномасштабной войны для сдерживания оттока капитала и поддержания стабильности валютного рынка.

В ходе адаптации экономики регулятор постепенно расширяет перечень разрешенных операций. На этот раз НБУ увеличил не только отдельные лимиты для компаний, но и возможности населения.

Так, физическим лицам разрешили приобретать иностранную валюту в безналичной форме на сумму до 200 тыс. грн в месяц вместо 50 тыс. грн. В пределах этой суммы также можно приобретать банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

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По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, именно здесь возникает главный вопрос: почему НБУ может разрешить людям покупать значительно больше валюты, не ожидая резкого давления на рынок наличной валюты.

"А знаете, почему такое смягчение? И это не повлияет на рынок наличных (не ожидается). Потому что запущена жесткая система финансового мониторинга и внутрибанковского анализа, которая будет отсеивать операции до 50 тыс. грн", — пояснил он.

То есть, по его оценке, увеличение формальных лимитов не означает автоматического доступа к ним для любых средств. Банки дополнительно анализируют происхождение денег и характер операций.

"То есть, если деньги официальные, то покупайте в рамках новых лимитов. А если нет официального разрешения — то финансовый мониторинг не пропустит", — говорит Шевчишин.

Поэтому можно сказать, что логика смягчения заключается не только в том, чтобы разрешить более крупные операции, но и в том, чтобы контролировать происхождение средств, а значит, и сдерживать использование новых лимитов для непрозрачных операций.

Зачем увеличили лимиты для компаний

Для юридических лиц изменение правил имеет прежде всего практическое значение.

Увеличение лимита на снятие наличных позволяет компаниям осуществлять больше операций, для которых требуются наличные средства.

Еще более существенно изменился лимит на расчеты за рубежом. Вместо 150 тыс. грн в месяц компания теперь может оплачивать гривневой корпоративной картой товары, работы и услуги на сумму до 400 тыс. грн. Речь идет, в частности, о компаниях, которые имеют регулярные расходы за пределами Украины.

Отдельные льготы получили экспортеры

НБУ также разрешил украинским экспортерам перечислять средства нерезидентам по договорам экспорта товаров для уплаты штрафов, пени, бонусов, возмещения расходов и убытков. Однако объем таких платежей ограничен.

В течение календарного года их общая сумма не может превышать 10% стоимости товаров, поставленных нерезиденту по соответствующим договорам после 23 февраля 2021 года.

Это дает экспортерам больше возможностей для выполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами в рамках уже заключенных внешнеэкономических договоров.

Благотворительность может увеличить доступный валютный лимит

Еще один новый механизм касается компаний, поддерживающих украинскую армию.

В дополнение к действующему так называемому "донат-лимиту" НБУ ввел также "дополнительный" лимит. Он формируется на основе прямых благотворительных взносов, осуществленных с 10 августа 2026 года в пользу воинских частей ВСУ и Национальной гвардии Украины.

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Такие взносы должны быть подтверждены соответствующими документами и аудиторским отчетом одной из компаний "большой четверки".

Кроме того, "инвестиционный" и "дополнительный" лимиты или их часть можно передавать другим юридическим лицам, входящим в ту же бизнес-группу.

"Инвестиционный" лимит при этом остается привязанным к средствам, привлеченным из-за рубежа в иностранной валюте в уставный капитал предприятия, начиная с 12 мая 2025 года.

Какие операции остаются доступными в рамках либерализации

Перечень операций, которые можно проводить в рамках стимулирующей валютной либерализации, НБУ не изменял.

В частности, речь идет о:

репатриации дивидендов;

закрытии "старых" импортных контрактов;

возврате предоплаты за товары, поступившие до начала полномасштабного вторжения;

погашении "старых" внешних займов;

финансировании зарубежных представительств.

Что ещё изменил НБУ

Пакет льгот также предусматривает ряд других изменений. Среди них следует отметить возможность репатриации дивидендов в случае изменения организационно-правовой формы бизнеса, возврата грантов иностранным государственным грантодателям и ООН, а также покупки валюты гарантами и поручителями по валютным банковским кредитам.

Кроме того, расширен перечень операций, по которым банки могут осуществлять расчеты по аккредитивам, гарантиям и контргарантиям.

Отдельно предусмотрена возможность перечисления средств для уплаты регистрационных взносов за участие в международных мероприятиях, осуществления определенных правительством переводов Фондом развития инноваций и перечисления средств в пользу Международной финансовой корпорации развития США (DFC) по договорам, предусматривающим покрытие политических рисков.

Окажут ли новые лимиты давление на валютный рынок

НБУ заявляет, что пакет мер по смягчению ограничений не должен угрожать валютной стабильности.

По данным регулятора, новые решения уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе. НБУ ожидает, что международные резервы Украины в 2026 году вырастут почти до 70 млрд долларов.

Поэтому логика нового пакета заключается в постепенном ослаблении военных валютных ограничений там, где это позволяет ситуация на финансовом рынке, при этом сохраняя контроль за происхождением средств и рисками оттока капитала.

Для компаний наиболее ощутимый результат уже с 11 августа — 200 тыс. грн в день на снятие средств со счетов и до 400 тыс. грн в месяц на оплату за рубежом гривневой корпоративной картой.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный уже заявлял об увеличении лимита на приобретение населением безналичной валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов с 50 тыс. грн до 200 тыс. По его словам, этот шаг был сделан для того, чтобы "у украинцев был более широкий выбор инструментов для управления собственными сбережениями".

"В то же время наша задача остается прежней — сохранять привлекательность гривневых депозитов и ОВГЗ", — заявил ранее Пышный.

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Кроме того, в Нацбанке подсчитали объем международной помощи Украине. С начала полномасштабной войны Украина получила от партнеров почти 200 млрд долларов в виде прямого бюджетного финансирования.