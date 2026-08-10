В НБУ смягчают валютные ограничения: на что украинцам увеличат лимиты

Крупнейший с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пакет смягчения валютных ограничений вводит Национальный банк Украины.

Целью изменений, которые начнут действовать уже с завтрашнего дня, 11 августа, является поддержка физических лиц, заявили в НБУ.

Что изменится для населения

Увеличение лимита на покупку населением безналичной валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов с 50 тысяч гривен до 200 тысяч.

"Этот шаг мы делаем для того, чтобы у украинцев был более широкий выбор инструментов для управления собственными сбережениями. В то же время, наша задача неизменная – сохранять привлекательность гривневых депозитов и ОВГЗ", — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Увеличение лимита на снятие населением наличных средств с валютных счетов в Украине и за рубежом со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в сутки.

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Лимит на оплату товаров, услуг и работы украинцев за рубежом с гривневых счетов возрастает в два раза — со 100 тысяч гривен до 200 тысяч в месяц. В пределах этой суммы разрешены SWIFT-переводы и оплата аренды жилья.

Возможность оплаты товаров, работ и услуг за границей посредством переводов с валютного счета на счет получателя (например, с использованием системы SWIFT). Отдельный лимит для таких операций установлен на уровне 200 тысяч гривен в календарный месяц.

Для оплаты проживания и аренды жилья за рубежом с валютных счетов будет действовать отдельный лимит — 500 тысяч гривен в месяц.

"Логика всех этих шагов проста: постепенно убирать ограничения там, где это позволяет макрофинансовая ситуация, и давать людям больше свободы распоряжаться собственными средствами", — объяснил Пышный.

Кроме поддержки физических лиц, Нацбанк в этом пакете предусмотрел важные изменения для юридических лиц и финансового сектора.

В НБУ заверили, что такое смягчение не будет создавать рисков для устойчивости валютного рынка, учитывая сформированность предпосылок и тщательный анализ каждого отдельного мероприятия.

"Этот пакет валютной либерализации уже учтен в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ, предусматривающем рост международных резервов до почти $70 млрд в 2026 году", — говорится в заявлении.

Напомним, на днях в Нацбанке подсчитали международную помощь Украине.

Также сообщалось, что Смилянский раскритиковал НБУ за новые требования к "Укрпоште".