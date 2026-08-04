Смилянский раскритиковал НБУ за новые требования к "Укрпоште": в Нацбанке ответили

Между гендиректором "Укрпошты" Игорем Смилянским и Национальным банком Украины вспыхнул очередной публичный конфликт.

Смилянский раскритиковал НБУ за новое требование, о котором развернуто рассказал на своих страницах в соцсетях.

По его словам, с 1 августа для "Укрпошты" начинают действовать требования, утвержденные постановлением НБУ № 163 от 29.07.2022, № 103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующих инструкций, утвержденных ими.

Согласно этому, все поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) якобы обязаны печатать на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи полное имя плательщика, РНУКПН (налоговый номер) и полный номер банковской карты.

"Еще бы добавили CVV-код и срок действия карты — и можно объявлять "джекпот" для колл-центров. Я не призываю к этому, если что", — иронизирует глава УП.

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Фото: Укрпошта Фото: Укрпошта

Эти требования, говорит Смилянский, ставят "Укрпошту", как и весь рынок, перед выбором: выполнить требования, которые противоречат международным стандартам, быть оштрафованными или не выполнять и посмотреть, какой будет у кого штраф, а затем определиться.

"Обратите внимание: речь идет не об электронном обмене информацией, который еще можно было бы объяснить требованиями предотвращения уклонения от налогов или отмывания средств. Нет. Ее нужно именно печатать на бумажном чеке. Если кто-то знает, как это помогает бороться с отмыванием средств при оплате канализации – напишите, мне тоже интересно. Мы категорически не согласны с новыми требованиями, но в соответствии с законом должны их выполнить – поэтому выбираем вариант А", — подчеркнул автор.

По его словам, компания уже обратилась в НБУ, к правительству, в Верховную Раду и Уполномоченному по правам человека с предложениями пересмотреть это решение.

"Но пока решение НБУ действует, мы сделали все, чтобы максимально упростить жизнь наших клиентов. У нас уже есть РНУКПН более 4 миллионов наших клиентов — тех, кто получал "Зимнюю Поддержку", энергосберегающие лампы или получает пенсию через "Укрпошту". Им ничего дополнительно предоставлять не нужно, разве что уточнить информацию, если это будет нужно. Все остальные мы попросим предоставить этот номер только один раз. В дальнейшем повторно этого делать не придется", — подчеркнул Смилянский.

Реакция НБУ

В Нацбанке Украины опровергли информацию о необходимости указывать в чеках выше перечисленную информацию о плательщиках.

"Такие утверждения не отвечают содержанию действующих нормативно правовых актов Национального банка и искажают установленные им требования. Распространенная информация основывается на искаженном толковании отдельных норм, а отдельные утверждения прямо противоречат их содержанию. Это может сформировать у граждан ошибочное представление о требованиях Национального банка и уровне защиты их персональных данных", — говорится в заявлении регулятора.

В разъяснении НБУ говорится, что нужно понимать разницу между платежной инструкцией и документом, который подтверждает платежную операцию.

При оплате жилищно-коммунальных услуг:

в случае наличного платежа квитанция содержит только ФИО плательщика;

при безналичном платеже персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

Именно поэтому утверждение об обязательном указании на квитанции при безналичной оплате жилищно-коммунальных услуг ФИО и налогового номера не отвечает требованиям действующего регулирования.

Также в банке опровергли необходимость указывать полный номер платежной карты и пообещали аудит:

"В связи с публичными заявлениями АО "Укрпочта" Национальный банк проверит практику оформления документов по платежным операциям этим предоставлятелем платежных услуг на предмет соответствия требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка по защите прав потребителей платежных услуг".

Напомним, в июне Нацбанк признал главу "Укрпошты" Смилянского профнепригодным. Игорь Смилянский отреагировал на это заявление, пообещав ответные меры.