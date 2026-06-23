"Будет, как с посылками": Смилянский отреагировал на решение НБУ о его профнепригодности

Гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский отреагировал на требование НБУ уволить его и объяснил, что, по его мнению, стоит за этим решением.

Не успел НБУ выпустить релиз, в котором объяснил причины для увольнения Смилянского как профнепригодного, глава "Укрпошты" опубликовал в соцсетях развернутый пост, где изложил свою версию мотивов таких действий Нацбанка.

По его словам, каждый год, когда "Укрпошта" подходит к созданию своего банка, НБУ "находит способ этому помешать".

Если в 2025-м это было письмо главы Нацбанка Андрея Пышного про дефолт почтового оператора, то теперь нашлась другая причина, утверждает Смилянский:

"Когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а Укрпочта имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смилянского. Я так понимаю, в надежде, что пока будет продолжаться смена руководства, банк будет поставлен на паузу, а следующий руководитель, если он не будет "покладистым" к А.Г. Пышному, можно будет и не согласовать".

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Именно поэтому, считает автор,и было принято решение, согласно которому акционер компании — Министерство развития общин и территорий Украины — должен в течение пяти дней уволить его и назначить нового руководителя.

Он заверил, что юридическая команда изучит все документы и даже привлечет внешних юристов для защиты интересов компании.

"В конце уверен, будет, как с посылками, — оплата получателем. То есть, за все заплатит НБУ и лично А.Г. Пышный", — пишет Смилянский.

Решение НБУ он считает "полной хе*ней" и использованием должности для сведения личных счетов.

"Соответственно, я для себя принял решение "догонять" и исполнителей этого решения, и его заказчиков — как в украинских, так и, учитывая мою международную карьеру, в международных судах за умышленное нанесение ущерба репутации. И я вас уверяю: во время расследований исполнители на 100% назовут фамилию того, кто дал этот заказ. И я сделаю все, чтобы он полностью ответил за это решение. Активов у него достаточно. Так что догонять буду и за это решение, и за коррупцию, и за неправомерные действия", — уверяет глава "Укрпошты".

Смилянский обратился лично к главе НБУ:

"Андрей Григорьевич, Вы же знаете, какие возможности имеет адвокат с опытом работы в США? Со своими активами будьте осторожны, пока прошу никуда их не перемещать. С должности главы НБУ Вы, как я надеюсь вместе со многими людьми, скоро уйдете. А вот ответственность за содеянное за эти годы, как говорил классик, будет ждать впереди".

Руководитель "Укрпошты" заверил, что у компании есть "неожиданные решения для НБУ".

"Работаем дальше по принципу, который я озвучил с первого дня: не могут мудаки всегда побеждать. Или, как говорил Нельсон Мандела: "Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо узнаю новое". Вот и посмотрим, что будет здесь", — резюмировал автор.

Андрей Пышный пока не ответил на слова Смилянского.

Напомним, НБУ приняло решение о профнепригодности Смилянского.

Также сообщалось, что Смилянский назвал "козлами" украинцев, критикующих его зарплату.