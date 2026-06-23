"Буде, як із посилками": Смілянський відреагував на рішення НБУ щодо його професійної непридатності

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський відреагував на вимогу НБУ звільнити його та пояснив, що, на його думку, стоїть за цим рішенням.

Не встиг НБУ опублікувати прес-реліз, у якому пояснив причини звільнення Смілянського як непридатного для роботи, як голова "Укрпошти" опублікував у соцмережах розгорнутий допис, у якому виклав свою версію мотивів таких дій Нацбанку.

За його словами, щороку, коли "Укрпошта" готується до створення власного банку, НБУ "знаходить спосіб цьому перешкодити".

Якщо у 2025-му це був лист голови Нацбанку Андрія Пишного про дефолт поштового оператора, то тепер з’явилася інша причина, стверджує Смілянський:

"Коли до набуття законом чинності залишається кілька днів, а "Укрпошта" має понад 2 мільярди гривень власного капіталу й працює з прибутком, НБУ вирішив піти більш радикальним шляхом — звільнити Смілянського. Як я розумію, в надії, що поки триватиме зміна керівництва, діяльність банку буде призупинена, а наступного керівника, якщо він не буде "лагідним" до А.Г. Пишного, можна буде й не погоджувати".

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Саме тому, на думку автора, було ухвалено рішення, згідно з яким акціонер компанії — Міністерство розвитку громад та територій України — має протягом п’яти днів звільнити його та призначити нового керівника.

Він запевнив, що юридична команда вивчить усі документи і навіть залучить зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії.

"Упевнений, що врешті-решт буде так само, як із посилками, — оплата отримувачем. Тобто за все заплатить НБУ та особисто А.Г. Пишний", — пише Смілянський.

Рішення НБУ він вважає "повною хе*нею" та використання посади для зведення особистих рахунків.

"Відповідно, я вирішив "наздоганяти" як виконавців цього рішення, так і тих, хто його замовив — як в українських, так і, з огляду на мою міжнародну кар’єру, у міжнародних судах за умисне нанесення шкоди репутації. І я вас запевняю: під час розслідувань виконавці на 100% назвуть прізвище того, хто дав це доручення. І я зроблю все, щоб він повністю відповів за це рішення. Активів у нього достатньо. Тож наздоганяти буду і за це рішення, і за корупцію, і за неправомірні дії", — запевняє голова "Укрпошти".

Смілянський звернувся особисто до голови НБУ:

"Андрію Григоровичу, Ви ж знаєте, які можливості має адвокат із досвідом роботи у США? Будьте обережні зі своїми активами, поки що прошу нікуди їх не переміщувати. З посади голови НБУ Ви, як я сподіваюся, разом із багатьма людьми, незабаром підете. А ось відповідальність за скоєне за ці роки, як казав класик, чекатиме попереду".

Керівник "Укрпошти" запевнив, що компанія має "несподівані рішення для НБУ".

"Продовжуємо працювати за принципом, який я озвучив з першого дня: мудаки не можуть завжди перемагати. Або, як казав Нельсон Мандела: "Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або дізнавався щось нове". Ось і подивимося, що буде тут", — підсумував автор.

Андрій Пишний поки що не відповів на слова Смілянського.

Нагадаємо, що НБУ ухвалило рішення про професійну непридатність Смілянського.

Також повідомлялося, що Смілянський назвав "козлами" українців, які критикують його зарплату.