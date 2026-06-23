Нацбанк визнав голову "Укрпошти" Смілянського профнепридатним

Національний банк України ухвалив рішення про те, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Таке рішення ухвалив Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків, а також з нагляду за платіжною інфраструктурою, йдеться в прес-релізі НБУ.

Нацбанк розпочав оцінку відповідності керівника "Укрпошти" вимогам щодо професійної придатності за результатами спостережень НБУ щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках.

"За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ "Укрпошта" заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю", — йдеться в повідомленні.

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У фінансовій установі заявили, що за результатами співбесіди та наявних матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ знайшла підстави визнати Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника постачальника фінансових платіжних послуг.

Зокрема, у НБУ зазначили, що керівник "Укрпошти" "не має достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків".

Тепер, на підставі рішення Нацбанку, поштовий оператор зобов’язаний замінити генерального директора.

"Протягом п’яти робочих днів уповноважений орган АТ "Укрпошта" має усунути Ігоря Смілянського з посади керівника АТ "Укрпошта", а протягом двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам професійної придатності", — зазначили у керівництві банку.

На момент написання матеріалу Смілянський ще не прокоментував рішення НБУ.

"Укрпошта" та НБУ: непроста історія

У червні минулого року низка ЗМІ поширили інформацію про нібито загрозу дефолту компанії, посилаючись на дані з бюджету. Голова "Укрпошти" спростував цю інформацію. Він пояснив, що джерелом чуток став лист голови НБУ Андрія Пишного, в якому йшлося про ризики для фінансової системи України, серед яких — докапіталізація "Укрпошти".

При цьому, за словами керівника компанії, навіть у разі необхідності мова йшла б про 826 млн грн (менше ніж $20 млн або 800 млн грн), що не могло б похитнути фінансову стабільність держави.

Смілянський наголосив, що станом на 1 червня 2025 року капітал "Укрпошти" становив понад 4 млрд грн. Після зміни методики розрахунку, запровадженої НБУ, цей показник формально знизився до мінус 600 млн грн. Однак до 1 січня 2026 року компанія має час, щоб адаптуватися до нових правил без використання коштів із державного бюджету.

У травні цього року Ігор Смелянський заявив про відкритий конфлікт із головою Національного банку України Андрієм Пишним і фактично звинуватив керівництво Нацбанку у створенні перешкод для роботи "Укрпошти" під час війни.

Він вважає, що керівництво НБУ не розуміє реалій життя та роботи на прифронтових територіях, а також розкритикував регуляторну політику Нацбанку, заявивши, що рішення ухвалюють люди, які не бачать реальної ситуації в регіонах.

Нагадаємо, що Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що "Укрпошта" опинилася в центрі нового скандалу через школярку в рекламі.