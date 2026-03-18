Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень: у чому причина

"Укрпошта" не надала Національному банку України запитувані документи у встановлені терміни, за що їй доведеться поплатитися в прямому сенсі слова.

НБУ наклав на поштового оператора штраф у розмірі 255 тисяч гривень, повідомляють на сторінці фінустанови.

Таке рішення днями ухвалив Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Нацбанку.

"Порушення вимог Закону України "Про платіжні послуги" Національний банк встановив за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ "Укрпошта", — уточнили в банку.

На сплату штрафу компанії виділили п'ять робочих днів з моменту отримання відповідного рішення НБУ.

Гендиректор Ігор Смілянський "Укрпошти" поки ніяк не коментував ситуацію.

У вересні минулого року низка ЗМІ поширила новини про нібито загрозу дефолту компанії, посилаючись на дані з бюджету. Водночас у тих самих документах зазначалося, що Національний банк України розглядав питання закриття PINbank, замість передання його "Укрпошті" для вирішення проблеми фінансової інклюзії.

Смілянський спростував цю інформацію. Він пояснив, що джерелом чуток став лист голови НБУ Андрія Пишного, де йшлося про ризики для фінансової системи України, серед яких — докапіталізація "Укрпошти".

При цьому, за словами керівника компанії, навіть у разі необхідності йшлося б про 826 млн грн (менше ніж $20 млн або 800 млн грн), що не могло б похитнути фінансову стабільність держави.

За інформацією РБК-Україна, 25 лютого 2026 року стало відомо, що "Укрпошта" продовжує домагатися банківської ліцензії. Проблема в тому, що НБУ вже визнав PINbank неплатоспроможним — саме той банк, на якому будувалися плани.

