Не тільки у відділенні: "Укрпошта" анонсувала новий формат видачі посилок

"Укрпошта" анонсувала відкриття щонайменше 1000 партнерських точок по Україні, де можна буде забрати посилки.

За словами гендиректора поштового оператора Ігоря Смілянського, у 192 країнах уже діють понад 690 000 відділень партнерів, і тепер настала черга поширити цю практику і в Україні.

"У точках видачі будуть лише посилки, тож жодних черг і максимальна швидкість. Можливість обрати локацію, де ви плануєте бути у щоденних справах — АЗС, супермаркет, кафе тощо. Ну і звичайно, за зручність у нас ніяких доплат не буде", — запевнив Смілянський.

Він пояснив, що УП платитиме партнерам за видачу посилок від 6 до 14 гривень, що дасть їм можливість заробляти від 15 000 на місяць на одній точці.

"Укрпошта" надасть програмне забезпечення, а також привезе і забере посилки. Усі посилки будуть передплачені.

Смілянський зазначає, що "Укрпошта" планує широке охоплення:

"Кого ми шукаємо? Супермаркети, кав'ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля будинку (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця, де щодня бувають наші поточні та потенційні клієнти".

У якості партнерів "Укрпошта" запрошує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) на загальній системі оподаткування та ФОПів 3 і 2 груп.

Раніше "Укрпошта" анонсувала запуск послуги кредитів для пенсіонерів: із пенсії вираховуватимуть суму замовлень, узятих у кредит.

Нагадаємо, 2 лютого до святкування 32-го дня народження "Укрпошта" змінила логотип за майже 640 тисяч грн. Ця сума викликала обурення в соцмережах: українці писали, що її краще було витратити на ремонти відділень і зарплати листоношам. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський різко відповів на критику зміни логотипу.

Пресслужба АТ "Укрпошта" 10 лютого повідомляла, що підприємство зробило одну послугу безоплатною: неотримані за кордоном міжнародні посилки повертатимуться в Україну безоплатно.