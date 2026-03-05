Не только в отделении: "Укрпошта" анонсировала новый формат выдачи посылок

"Укрпошта" анонсировала открытие минимум 1000 партнерских точек по Украине, где можно будет забрать посылки.

По словам гендиректора почтового оператора Игоря Смелянского, в 192 странах уже действуют более 690 000 отделений партнеров, и теперь пришел черед распространить эту практику и в Украине.

"В точках выдачи будут только посылки, поэтому никаких очередей и максимальная скорость. Возможность выбрать локацию, где вы планируете быть по ежедневным делам – АЗС, супермаркет, кафе и т.д. Ну и конечно, за удобство у нас никаких доплат не будет", — заверил Смелянский.

Он объяснил, что УП будет платить партнерам за выдачу посылок от 6 до 14 гривен, что даст им возможность зарабатывать от 15 000 в месяц на одной точке.

"Укрпошта" предоставит программное обеспечение, а также привезет и заберет посылки. Все посылки будут предоплачены.

Смелянский отмечает, что "Укрпошта" планирует широкий охват:

"Кого мы ищем? Супермаркеты, кофейни, аптеки, АЗС, разные магазины возле дома (одежды, продуктов, электроники и т.д.) и другие места, где каждый день бывают наши текущие и потенциальные клиенты".

В качестве партнеров "Укрпошта" приглашает юридических лиц и физическиих лиц-предпринимателей (ФЛП) на общей системе налогообложения и ФЛП 3 и 2 групп.

Ранее "Укрпошта" анонсировала запуск услуги кредитов для пенсионеров: из пенсии будет высчитываться сумма заказов, взятых в кредит.

Напомним, 2 февраля к празднованию 32-го дня рождения "Укрпошта" изменила логотип за почти 640 тысяч грн. Эта сумма вызвала возмущение в соцсетях: украинцы писали, что ее лучше было потратить на ремонты отделений и зарплаты почтальонам. Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский резко ответил на критику смены логотипа.

Пресс-служба АО "Укрпошта" 10 февраля сообщала, что предприятие сделало одну услугу бесплатной: неполученные за рубежом международные посылки будут возвращаться в Украину бесплатно.