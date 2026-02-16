Макароны и масло в долг: "Укрпошта" планирует выдавать кредиты пенсионерам

"Укрпошта" планирует запустить услугу кредитов для пенсионеров. По словам гендиректора предприятия Игоря Смелянского, почтальоны уже предоставляют пожилым людям займы неофициально, "на тетрадь".

О планах по кредитованию пенсионеров генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, почтальоны уже сейчас спрашивают, нужно ли что-то людям пенсионного возраста, и если пенсия еще не пришла, отдают продукты или другие товары "в кредит".

"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон — 76 грн". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий "овердрафт", — рассказал Смелянский.

Он отметил, что эти действия почтальонов пока не официальные: предприятие не может позволить этого делать, однако во время аудиторских проверок разрешается расхождение до суммы минимальной заработной платы, чтобы сотрудники могли погасить недостачу со своей зарплаты.

Відео дня

"В отличие от Нацбанка, я — на земле. Я постоянно в селах. Что будет от того, что я запрещу? Ну это же бред, разве почтальон не даст бабушке "Ольвию" или макароны?" — спросил гендиректор.

Смелянский добавил, что ничего не теряет от также деятельности почтальонов, а единственным риском является смерть пенсионеров до того, как они "погасят кредит".

Как будет работать кредитование пенсионеров на "Укрпошті"

Генеральный директор пояснил, что официальное кредитование пенсионеров будет происходить так же: из пенсии будет высчитываться сумма заказов, взятых в кредит.

"Поэтому, когда Нацбанк говорит: "Это финансовая деятельность, у вас нет опыта" — да все у нас есть. Мы коммуналку принимаем, 18% коммунальных платежей в стране принимается через "Укрпошту". Мы кредитуем, пенсии доставляем", — заявил Смелянский.

Напомним, 2 февраля к празднованию 32-го дня рождения "Укрпошта" изменила логотип за почти 640 тысяч грн. Эта сумма вызвала возмущение в соцсетях: украинцы писали, что ее лучше было потратить на ремонты отделений и зарплаты почтальонам. Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский резко ответил на критику смены логотипа.

Пресс-служба АО "Укрпошта" 10 февраля сообщала, что предприятие сделало одну услугу бесплатной: неполученные за рубежом международные посылки будут возвращаться в Украину бесплатно.