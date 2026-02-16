Макароны и масло в долг: "Укрпошта" планирует выдавать кредиты пенсионерам
"Укрпошта" планирует запустить услугу кредитов для пенсионеров. По словам гендиректора предприятия Игоря Смелянского, почтальоны уже предоставляют пожилым людям займы неофициально, "на тетрадь".
О планах по кредитованию пенсионеров генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, почтальоны уже сейчас спрашивают, нужно ли что-то людям пенсионного возраста, и если пенсия еще не пришла, отдают продукты или другие товары "в кредит".
"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон — 76 грн". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий "овердрафт", — рассказал Смелянский.
Он отметил, что эти действия почтальонов пока не официальные: предприятие не может позволить этого делать, однако во время аудиторских проверок разрешается расхождение до суммы минимальной заработной платы, чтобы сотрудники могли погасить недостачу со своей зарплаты.
"В отличие от Нацбанка, я — на земле. Я постоянно в селах. Что будет от того, что я запрещу? Ну это же бред, разве почтальон не даст бабушке "Ольвию" или макароны?" — спросил гендиректор.
Смелянский добавил, что ничего не теряет от также деятельности почтальонов, а единственным риском является смерть пенсионеров до того, как они "погасят кредит".
Как будет работать кредитование пенсионеров на "Укрпошті"
Генеральный директор пояснил, что официальное кредитование пенсионеров будет происходить так же: из пенсии будет высчитываться сумма заказов, взятых в кредит.
"Поэтому, когда Нацбанк говорит: "Это финансовая деятельность, у вас нет опыта" — да все у нас есть. Мы коммуналку принимаем, 18% коммунальных платежей в стране принимается через "Укрпошту". Мы кредитуем, пенсии доставляем", — заявил Смелянский.
Напомним, 2 февраля к празднованию 32-го дня рождения "Укрпошта" изменила логотип за почти 640 тысяч грн. Эта сумма вызвала возмущение в соцсетях: украинцы писали, что ее лучше было потратить на ремонты отделений и зарплаты почтальонам. Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский резко ответил на критику смены логотипа.
Пресс-служба АО "Укрпошта" 10 февраля сообщала, что предприятие сделало одну услугу бесплатной: неполученные за рубежом международные посылки будут возвращаться в Украину бесплатно.